Kate Middleton a laissé à l'un de ses jeunes enfants le soin de la photographier pour Instagram à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer. La princesse de Galles y apparaît dans un cadre très hivernal.

La photo de Kate Middleton pour la Journée mondiale contre le cancer La princesse de Galles a partagé sur les réseaux sociaux une photo d'elle prise par son fils, le prince Louis, six ans. 04.02.2025

La princesse de Galles a partagé sur les réseaux sociaux une photo d'elle prise par son fils, le prince Louis, six ans. On la voit debout dans les bois givrés de Windsor, les bras tendus sur les côtés, comme prête à accueillir à bras ouverts l'avenir.

Dans la légende de la photo, la princesse de 43 ans a écrit: « N'oubliez pas de chérir tout ce qui se trouve au-delà de la maladie», avant de signer de ses initiales.

Kate Middleton a marqué la Journée mondiale contre le cancer. Covermedia

Une deuxième photo, montrant un feuillage gelé et éclairé par le soleil, présente le même message inscrit sur l'image. On y voit notamment des fougères, une plante qui a inspiré certains de ses bijoux au cours de l'année écoulée, à dessein. Les fougères sont un symbole d'endurance, de résilience et de nouveaux départs.

Sur ce même cliché, l'épouse du prince William a tagué le compte World Cancer Day, également présent dans la légende du post avec le hashtag #WorldCancerDay (Journée mondiale contre le cancer).

Trois semaines plus tôt, la princesse révélait qu'elle était en rémission de son propre cancer.

« C'est un soulagement d'être maintenant en rémission et je reste concentrée sur mon rétablissement», a-t-elle déclaré dans un communiqué. « Comme le savent tous ceux qui ont reçu un diagnostic de cancer, il faut du temps pour s'adapter à une nouvelle normalité. Je me réjouis toutefois de l'année à venir qui s'annonce pleine de possibilités. Beaucoup de belles choses sont à venir. Merci à tous pour votre soutien indéfectible.»

Kate Middleton avait annoncé son diagnostic en mars 2024, après des semaines de spéculation sur sa santé. La princesse de Galles a été traitée par chimiothérapie préventive pour un cancer non spécifié et découvert après une intervention des médecins sur sa zone abdominale.