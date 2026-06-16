Kate Middleton victime du courroux d’une partie de la foule

Kate Middleton a vécu un moment difficile samedi dernier. Accompagnée de ses trois enfants, la princesse de Galles a été huée lors d’une parade militaire.

Kate Middleton a vécu un moment difficile samedi dernier. IMAGO/i Images

Rédaction blue News Gregoire Galley

L’incident s’est produit alors que Kate Middleton défilait en calèche avec ses trois enfants George, Charlotte et Louis lors de la parade militaire Trooping the Colour. Comme le rapporte «Gala», l’épouse de William a été huée lorsqu’elle a croisé une manifestation organisée par le groupe Republic, principal mouvement antimonarchiste du Royaume-Uni.

Malgré la tournure des événements, Kate a su garder son calme. Imperturbable, elle a préféré ignorer les manifestants pour ne pas envenimer davantage la situation. Depuis qu’elle fait partie de la famille royale britannique, la soeur de Pippa a appris à gérer ses émotions en toutes circonstances.

Pour mémoire, deux ans après le début de son traitement contre le cancer, Kate Middleton a considérablement réduit sa charge de travail officielle. Si ses apparitions publiques ont progressivement augmenté, elle n'a pas accompagné le prince William lors de récents voyages à l'étranger.

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