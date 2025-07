La princesse de Galles a commencé à reprendre ses activités publiques à la suite de son traitement contre le cancer l'an dernier. Kate Middleton a reconnu que la période suivant la chimiothérapie était « vraiment très difficile».

La princesse Kate, princesse de Galles, s'exprime lors d'une visite au jardin du bien-être de la Royal Horticultural Society (RHS) à l'hôpital de Colchester, dans l'Essex, en Angleterre, le mercredi 2 juillet 2025. (Stefan Rousseau/PA via AP, Pool) KEYSTONE

Covermedia Covermedia

La princesse de Galles s'est rendue à l'hôpital de Colchester, dans l'Essex, en Angleterre le 2 juillet (25). Au cours de sa venue, l'épouse du prince William a visité le jardin du bien-être de l'hôpital, spécialement conçu comme un espace de repos pour les patients, le personnel du NHS et les visiteurs.

À cette occasion, la future reine britannique s'est ouverte sur son propre parcours contre le cancer et sur les difficultés à se remettre d'une chimiothérapie.

« On fait preuve de courage et de stoïcisme tout au long du traitement», a-t-elle confié. « Une fois le traitement terminé, on se dit que l'on peut reprendre le cours normal de sa vie, mais en réalité, la phase qui suit est vraiment très difficile. Vous n'êtes plus nécessairement sous la responsabilité de l'équipe clinique, mais vous n'êtes plus en mesure de fonctionner normalement à la maison comme vous en aviez peut-être l'habitude. Et avoir quelqu'un qui vous aide à vous en sortir, vous montre et vous guide dans cette sorte de phase qui vient après le traitement est une chose vraiment précieuse.»

La princesse de 43 ans considère ainsi que pouvoir se confier à une personne lors du processus de guérison peut véritablement « changer la vie» des patients et de leurs familles.

Kate Middleton a révélé son diagnostic de cancer au public en mars 2024, justifiant son éloignement de ses devoirs royaux prévu tout le reste de l'année. Puis, en septembre dernier, la princesse de Galles a confirmé qu'elle avait terminé son traitement contre le cancer, avant de révéler quatre mois plus tard, en janvier, qu'elle était en rémission.

Lors de sa visite à l'hôpital, la princesse de Galles a planté des roses Catherine, une variété nommée en son honneur par la Royal Horticultural Society.