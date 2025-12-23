  1. Clients Privés
Mauvais souvenir pour Kate Winslet «Tu auras une carrière si tu es prête à te contenter des rôles de grosse fille»

Covermedia

23.12.2025 - 10:52

Kate Winslet a été humiliée sur sa silhouette lorsqu'elle était plus jeune. L'actrice et réalisatrice a confié à la BBC Radio 4 qu'une prof de théâtre lui avait dit de se cantonner à des rôles de «grosse».

Kate Winslet
Kate Winslet

Covermedia

23.12.2025, 10:52

Kate Winslet a révélé qu'on lui avait conseillé de «se contenter de rôles de grosses» lorsqu'elle était jeune comédienne.

L'actrice du film Lee Miller s'est souvenue qu'une professeure de théâtre l'avait enfermée dans un carcan dès son plus jeune âge.

Depuis l'enfance, Kate Winslet voulait être actrice, mais elle a raconté lors de l'émission Desert Island Discs de la BBC Radio 4 qu'elle était le plus souvent cantonnée à des seconds rôles. Ce qui lui convenait parfaitement... du moins s'en était-elle persuadée.

«Je n'aspirais pas à jouer des rôles principaux, vraiment jamais», dit-elle, avant d'avancer une triste explication. «Aussi parce que j'étais un peu enrobée, lorsque j'ai commencé à prendre les choses beaucoup plus au sérieux. J'ai alors eu un agent pour enfants et je me souviens très bien d'une professeure d'art dramatique... qui m'a dit: «Eh bien, Chérie, tu auras une carrière si tu es prête à te contenter des rôles de grosse fille».»

« Regardez-moi maintenant!» a-t-elle fait remarquer, insistant: « C'est épouvantable ce que les gens disent aux enfants!»

Mais ce n'est pas la seule fois où l'actrice de Titanic a enduré du body shaming! Loin de là! A l'école, les élèves se moquaient d'elle à cause de sa taille, et la traitaient de « grosse». Le harcèlement est allé jusqu'à l'enfermer dans l'armoire de la salle d'arts plastiques. A aujourd'hui 50 ans, Kate Winslet essaye de tirer un côté positif à cet acharnement. « J'ai appris très tôt à avoir la peau dure», a-t-elle assuré. Toutefois, la honte corporelle l'a sérieusement affectée pendant des années. Elle a développé des troubles liés à son corps, et s'est lancée dans une série de régimes entre 15 et 19 ans.

« Je n'ai jamais été grosse!» affirme la Britannique qui vient de faire ses débuts de réalisatrice avec le film Goodbye June, dont le scénario a été écrit par son fils Joe Anders et qui sort sur Netflix le 24 décembre..

Ce n'est pas la première fois que la comédienne des Noces rebelles évoque ce douloureux sujet. L'année dernière, lors d'une interview accordée à l'émission 60 Minutes, elle s'est souvenue avoir acquis une « détermination tranquille» à la suite des critiques. « Cela m'a amenée à me dire: «Je vais vous montrer, tranquillement»», a-t-elle raconté.

Cependant, cette douceur ne l'a pas empêchée de confronter directement certaines des personnes qui s'étaient montrées horribles à son égard, et d'autres qui voulaient lui faire honte de son corps. « Je leur ai envoyé «J'espère que cela vous hantera». C'était un grand moment, parce que ce n'était pas seulement pour moi. C'était pour toutes les personnes qui ont été victimes de ce type de harcèlement. C'était horrible. C'était vraiment horrible», s'est remémoré Kate Winslet, qui a reçu un Oscar de la meilleure actrice.

