Katy Perry a été aperçue lors d'un dîner à Montréal avec l'ancien Premier ministre canadien Justin Trudeau. Le duo a également été repéré en train de se promener au parc du Mont Royale avant d'aller dîner.

Justin Trudeau et son équipe de sécurité ont déposé Katy Perry et son chien à l'hôtel Ritz-Carlton après la promenade, avant que les deux ne changent leurs tenues de randonnée pour aller dîner.

Sur des images obtenues par TMZ, on peut voir la pop star et l'ex-Premier ministre dîner ensemble au Violon, un restaurant chic de Montréal. Le média rapporte que les deux amis ont siroté des cocktails et partagé plusieurs plats, dont un avec du homard, tandis que des agents de sécurité surveillaient le couple de célébrités depuis le bar, où ils pouvaient suivre les événements à travers la vitre en miroir.

Katy Perry traverse actuellement le Canada dans le cadre de sa tournée The Lifetimes Tour. La tournée comprend des arrêts à Vancouver, Montréal, Québec et Toronto. Elle se rendra en Europe en octobre pour un mois de concerts dans les grandes villes du continent, dont Londres, Paris et Madrid.

La chanteuse de Fireworks s'est récemment séparée de son fiancé, l'acteur Orlando Bloom, après dix ans de vie commune. Justin Trudeau et sa femme Sophie ont annoncé leur séparation en 2023, après dix-huit ans de vie commune.