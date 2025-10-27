Katy Perry et Justin Trudeau ont fait leur première apparition main dans la main. La chanteuse et l'ancien Premier ministre canadien ont assisté ensemble à un spectacle du Crazy Horse samedi à Paris.

Katy Perry

Covermedia Covermedia

Katy Perry et Justin Trudeau ont officialisé leur romance à Paris. La pop star et l'ancien Premier ministre canadien ont célébré ensemble l'anniversaire de Katy Perry au Crazy Horse et n'ont pas été timides devant les photographes qui les attendaient à la sortie.

Dans une vidéo postée sur X, on peut voir un fan remettre une rose à la chanteuse et lui souhaiter un joyeux anniversaire alors que le couple sortait de la salle de spectacle, main dans la main. La chanteuse portait une robe longue en satin rouge, tandis que l'homme politique était habillé d'un costume noir classique.

katy perry & justin trudeau took their romance public tonight in paris pic.twitter.com/SS1jP1bMx4 — 𝓕avs (@favspopculture) October 26, 2025

Le couple a suscité des rumeurs de romance en juillet, un mois seulement après l'annonce officielle de la rupture de Katy Perry et Orlando Bloom, au bout de neuf ans de vie commune. Katy Perry et Justin Trudeau ont ensuite été aperçus au restaurant Le Violon à Montréal, lors de l'étape canadienne de la tournée Lifetimes de la chanteuse.

Au début du mois, le duo a de nouveau été aperçu lors d'une sortie à bord du yacht de Katy Perry, qui naviguait au large de la côte de Santa Barbara, en Californie. Des photos ont montré le couple partageant des moments de tendresse.