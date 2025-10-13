  1. Clients Privés
People Katy Perry et Justin Trudeau s'embrassent sur un yacht

Covermedia

13.10.2025 - 11:00

Katy Perry et Justin Trudeau suscitent depuis quelques mois des rumeurs de romance. De nouvelles photos, publiées par le Mail on Sunday, semblent confirmer que la chanteuse américaine et l'ancien Premier ministre canadien sont intimement liés.

Katy Perry
Katy Perry

Covermedia

13.10.2025, 11:00

Katy Perry et Justin Trudeau ont été aperçus en train de s'enlacer et de s'embrasser sur le yacht de la chanteuse, baptisé la Caravelle, au large de Santa Barbara, en Californie.

La chanteuse et l'ex-Premier ministre canadien ont été photographiés lors de ce moment intime, alors que des touristes passaient à proximité à bord d'un bateau d'observation des baleines.

Folles rumeurs. Katy Perry et Justin Trudeau : la nouvelle romance ?

Folles rumeursKaty Perry et Justin Trudeau : la nouvelle romance ?

Katy Perry et Justin Trudeau font l'objet de spéculations de romance depuis qu'ils ont été aperçus en juillet lors d'un dîner intime au restaurant Le Violon à Montréal, au Québec. Aucun des deux n'a confirmé ou infirmé cette relation.

Katy Perry profite d'une brève pause dans sa tournée mondiale Lifetimes. Ces photos, publiées par le Mail on Sunday, ont été prises environ trois mois après que la chanteuse de Fireworks a confirmé sa séparation de l'acteur britannique Orlando Bloom, avec qui elle partage une fille de cinq ans, Daisy Dove.

«Tellement impatiente». Katy Perry dans l'espace en vedette d'un vol 100% féminin

«Tellement impatiente»Katy Perry dans l'espace en vedette d'un vol 100% féminin

Justin Trudeau a annoncé sa démission du poste de Premier ministre canadien en début d'année, après 10 ans au pouvoir. Il s'est séparé en août 2023 de son épouse Sophie, au bout de 18 ans de mariage. L'ancien couple partage deux fils, âgés de 18 et 11 ans, et une fille, âgée de 16 ans. Les photos récemment prises de Justin Trudeau révèleraient un tatouage sur son bras gauche en forme de « corbeau haïda», en hommage à un peuple autochtone du Canada.

