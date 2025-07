Après moult spéculations, Katy Perry et Orlando Bloom ont fini par confirmer leur rupture. Mais la chanteuse et le comédien ont déclaré dans un communiqué, transmis par People, qu'ils continueraient à être une famille unie dans l'intérêt de leur fille, Daisy.

Covermedia Covermedia

Katy Perry et Orlando Bloom ont officiellement annoncé la fin de leur relation et de leurs fiançailles.

La chanteuse de 40 ans et l'acteur de 48 ans ont fait l'objet de nombreuses rumeurs sur l'état de leur relation au cours des derniers mois sans en confirmer quoique ce soit jusqu'au 3 juillet. Les deux stars ont déclaré qu'elles avaient l'intention de se concentrer sur le bien-être de leur fille, Daisy Dove, pendant qu'elles se remettaient de leur rupture.

«En raison de l'abondance d'intérêt et de conversations autour de la relation d'Orlando Bloom et Katy Perry, leurs représentants ont confirmé qu'Orlando et Katy ont modifié leurs rapports au cours des derniers mois pour se concentrer sur la coparentalité», peut-on lire dans la déclaration publiée en premier lieu par People.

L'ancien couple continuera à partager les tâches parentales et à faire preuve d'unité familiale en public avec leur fille de quatre ans, Daisy. «Ils continueront à être vus ensemble en tant que famille, car leur priorité commune est – et sera toujours – d'élever leur fille avec amour, stabilité et un respect mutuel», poursuit le communiqué.

Cette semaine, Orlando Bloom a posté sur les réseaux sociaux des citations faisant référence à un «nouveau départ», à la «solitude» et à la « tristesse». De son côté, Katy Perry a eu les larmes aux yeux lors de son récent concert à Adélaïde, en Australie, dans le cadre de sa tournée mondiale Lifetimes.