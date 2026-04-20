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Une star à Rome Là où les gens lancent une piécette, Katy Perry jette sa carte de crédit !

Covermedia

20.4.2026 - 10:34

Katy Perry a donné un concert privé à La Nuvola à Rome samedi (17 avril 26) soir. La star en a profité pour essayer de s'attirer la chance en participant au rituel touristique autour de la fontaine de Trevi, adapté pour l'occasion, comme en témoigne un post sur Instagram.

Katy Perry a jeté sa carte de crédit dans la fontaine de Trevi lors d'un voyage à Rome, en Italie, ce week-end.
Katy Perry a jeté sa carte de crédit dans la fontaine de Trevi lors d'un voyage à Rome, en Italie, ce week-end.

Covermedia

20.04.2026, 10:34

La pop star a publié dimanche (19 avril 26) sur Instagram une série de clichés la montrant en train de poser devant plusieurs bâtiments de la Ville éternelle. « Je me balade juste à Rome», a-t-elle écrit en légende.

Dans ce carrousel, on découvre une courte vidéo montrant Katy Perry jeter sa carte de crédit dans l'eau de la célèbre fontaine.

« Les gars, je vous l'avais dit dans Save as Draft que je n'en avais rien à f**tre de la monnaie», a-t-elle commencé, faisant référence aux paroles de sa chanson de 2017. « Mais j'ai l'impression que je dois jeter quelque chose dans la fontaine de Trevi pour me porter chance. »

Katy Perry, qui se cachait derrière des lunettes et un sweat à capuche, a laissé sa carte de crédit dans l'eau pendant quelques secondes. Puis elle l'en a retiré avant qu'elle ne dérive.

Chaque jour, des milliers de personnes jettent des pièces dans la fontaine de Trevi, beaucoup croyant que cette tradition permettra soit de réaliser leurs vœux, soit de garantir un retour à Rome à l'avenir.

Dans la tourmente

Katy Perry donnait un concert privé au centre de congrès La Nuvola samedi soir. Le voyage de la chanteuse de 41 ans en Europe intervient quelques jours après que l'actrice australienne Ruby Rose a accusé publiquement la chanteuse de Firework de l'avoir agressée sexuellement dans une boîte de nuit à Melbourne alors qu'elle était âgée d'une vingtaine d'années.

Mercredi dernier, un porte-parole de la police de Victoria, en Australie, a confirmé que des agents enquêtaient sur l'incident présumé après que Ruby Rose, 40 ans aujourd'hui, a déposé plainte.

Ruby Rose accuse. «Katy Perry m'a agressée sexuellement dans une boîte de nuit»

Ruby Rose accuse«Katy Perry m'a agressée sexuellement dans une boîte de nuit»

Niant ces allégations, un représentant de Katy Perry a déclaré dans un communiqué: « Les allégations diffusées sur les réseaux sociaux par Ruby Rose à l'encontre de Katy Perry sont non seulement catégoriquement fausses, mais constituent également des mensonges dangereux et irresponsables. Mme Rose a déjà maintes fois porté de graves accusations publiques sur les réseaux sociaux contre diverses personnes, accusations qui ont été démenties à plusieurs reprises par les personnes visées».

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