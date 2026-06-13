Katy Perry évoque sa relation avec Justin Trudeau : «C'est l'amour de ma vie!»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Je suis très amoureuse» Katy Perry évoque sa relation avec Justin Trudeau : «C'est l'amour de ma vie!»

Covermedia

13.6.2026 - 09:56

Cela fait plus d'un an que Katy Perry et Justin Trudeau roucoulent tendrement. Le couple a foulé son premier tapis rouge lundi, lors de la première du nouveau film-concert de Perry.

Katy Perry évoque sa relation avec Justin Trudeau : «C'est l'amour de ma vie!»

Katy Perry évoque sa relation avec Justin Trudeau : «C'est l'amour de ma vie!»

«C'est l'amour de ma vie!» : voilà comment Katy Perry a résumé ce qu'elle ressent pour Justin Trudeau.

13.06.2026

Covermedia

13.06.2026, 09:56

13.06.2026, 10:05

«C'est l'amour de ma vie!» : voilà comment Katy Perry a résumé ce qu'elle ressent pour Justin Trudeau. Lundi 8 juin, la chanteuse et l'ancien Premier ministre canadien ont posé devant les photographes lors de la première de son nouveau film-concert, Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris, au Festival du film de Tribeca à New York.

Après la première, Katy Perry a participé à une séance de questions-réponses et a clairement indiqué qu'elle s'investissait pleinement dans sa relation avec Justin Trudeau.

«Je dirais qu'aujourd'hui, après 91 concerts, je me sens plus ancrée dans la réalité à bien des égards. Je suis très amoureuse», a révélé la star de 41 ans en revenant sur sa tournée Lifetimes Tour.

«En fait, ce spectacle a eu lieu après que j'ai rencontré l'amour de ma vie, et cela m'a donc beaucoup ancrée», a ajouté l'artiste, en référence aux dates de la tournée de novembre 2025 à Paris présentées dans le nouveau film-concert.

Katy Perry a poursuivi en évoquant sa relation avec Justin Trudeau et a rendu hommage à son petit ami de 54 ans, qui l'aide à se sentir en sécurité. «Je suis un peu comme un cerf-volant arc-en-ciel: je vole très haut. Parfois, j'ai besoin d'être ancrée, alors le fait d'avoir enfin cette ancre me donne vraiment le sentiment d'être entière maintenant», a-t-elle expliqué.

La chanteuse de I Kissed a Girl a également évoqué sa rupture avec son compagnon de longue date, Orlando Bloom, avec qui elle a une fille de cinq ans, Daisy Dove. Elle a admis que 2025 avait été l'une des «années les plus difficiles» de sa vie et a révélé comment sa fille et ses fans l'avaient aidée à traverser les jours les plus sombres.

Une star à Rome. Là où les gens lancent une piécette, Katy Perry jette sa carte de crédit !

Une star à RomeLà où les gens lancent une piécette, Katy Perry jette sa carte de crédit !

«Il y a eu des jours vraiment, vraiment, vraiment difficiles, et j'ai continué d'avancer parce que j'avais fait une promesse à mes fans, j'avais fait une promesse à ma fille, je m'étais fait une promesse à moi-même», a confié Katy Perry.

«Et j'ai surmonté tout ça. J'ai traversé le feu parce que tout le monde doit traverser son propre feu. Et si tu traverses l'enfer, tu continues d'avancer, car de l'autre côté de l'enfer, c'est sans aucun doute le paradis», a-t-elle poursuivi.

Katy Perry s'est décrite comme «différente» depuis qu'elle a atteint la quarantaine, affirmant que sa vingtaine avait été «celle des émotions», que sa trentaine l'avait aidée à gérer ses sentiments, tandis que sa quarantaine est celle où «on s'en fiche».

Les plus lus

Des vandales détruisent un projet scolaire à Schwyz : 150 arbres et arbustes arrachés
Météo : le phénomène «Super El Niño» menace une partie de la Suisse
Bolide venant de Suisse intercepté à la douane : la facture va être salée
Katy Perry évoque sa relation avec Justin Trudeau : «C'est l'amour de ma vie!»
Guerre en Iran : le plan en 14 points qui met Trump hors de lui
Jeu du chat et de la souris entre activistes et police