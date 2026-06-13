Cela fait plus d'un an que Katy Perry et Justin Trudeau roucoulent tendrement. Le couple a foulé son premier tapis rouge lundi, lors de la première du nouveau film-concert de Perry.

Katy Perry évoque sa relation avec Justin Trudeau : «C'est l'amour de ma vie!» «C'est l'amour de ma vie!» : voilà comment Katy Perry a résumé ce qu'elle ressent pour Justin Trudeau. 13.06.2026

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«C'est l'amour de ma vie!» : voilà comment Katy Perry a résumé ce qu'elle ressent pour Justin Trudeau. Lundi 8 juin, la chanteuse et l'ancien Premier ministre canadien ont posé devant les photographes lors de la première de son nouveau film-concert, Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris, au Festival du film de Tribeca à New York.

Après la première, Katy Perry a participé à une séance de questions-réponses et a clairement indiqué qu'elle s'investissait pleinement dans sa relation avec Justin Trudeau.

«Je dirais qu'aujourd'hui, après 91 concerts, je me sens plus ancrée dans la réalité à bien des égards. Je suis très amoureuse», a révélé la star de 41 ans en revenant sur sa tournée Lifetimes Tour.

«En fait, ce spectacle a eu lieu après que j'ai rencontré l'amour de ma vie, et cela m'a donc beaucoup ancrée», a ajouté l'artiste, en référence aux dates de la tournée de novembre 2025 à Paris présentées dans le nouveau film-concert.

Katy Perry a poursuivi en évoquant sa relation avec Justin Trudeau et a rendu hommage à son petit ami de 54 ans, qui l'aide à se sentir en sécurité. «Je suis un peu comme un cerf-volant arc-en-ciel: je vole très haut. Parfois, j'ai besoin d'être ancrée, alors le fait d'avoir enfin cette ancre me donne vraiment le sentiment d'être entière maintenant», a-t-elle expliqué.

La chanteuse de I Kissed a Girl a également évoqué sa rupture avec son compagnon de longue date, Orlando Bloom, avec qui elle a une fille de cinq ans, Daisy Dove. Elle a admis que 2025 avait été l'une des «années les plus difficiles» de sa vie et a révélé comment sa fille et ses fans l'avaient aidée à traverser les jours les plus sombres.

«Il y a eu des jours vraiment, vraiment, vraiment difficiles, et j'ai continué d'avancer parce que j'avais fait une promesse à mes fans, j'avais fait une promesse à ma fille, je m'étais fait une promesse à moi-même», a confié Katy Perry.

«Et j'ai surmonté tout ça. J'ai traversé le feu parce que tout le monde doit traverser son propre feu. Et si tu traverses l'enfer, tu continues d'avancer, car de l'autre côté de l'enfer, c'est sans aucun doute le paradis», a-t-elle poursuivi.

Katy Perry s'est décrite comme «différente» depuis qu'elle a atteint la quarantaine, affirmant que sa vingtaine avait été «celle des émotions», que sa trentaine l'avait aidée à gérer ses sentiments, tandis que sa quarantaine est celle où «on s'en fiche».