  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Keira Knightley déçue «Ce n'était pas tout à fait l'expérience luxueuse que j'avais imaginée»

Covermedia

12.10.2025 - 09:49

Keira Knightley a admis que le tournage de La Disparue de la cabine 10 sur un yacht n'était pas aussi agréable qu'elle l'avait espéré. Mais l'actrice a assuré au British Vogue que ce thriller psychologique était dans la lignée de Conversation secrète...

La Disparue de la cabine 10 a été tourné sur un beau yacht, mais Keira Knightley a révélé au British Vogue l'envers du décor.
La Disparue de la cabine 10 a été tourné sur un beau yacht, mais Keira Knightley a révélé au British Vogue l'envers du décor.
Covermedia

Covermedia

12.10.2025, 09:49

Dans ce thriller psychologique, la star de Pirates des Caraïbes incarne la journaliste Laura (Lo) Blacklock, qui croit avoir été témoin de la mort d'un passager jeté par-dessus bord lors du voyage inaugural d'un super yacht. Ses hôtes désagréables, interprétés par Guy Pearce, Hannah Waddingham et Kaya Scodelario, tentent de la convaincre que ce n'est que dans sa tête.

Cependant Keira Knightley a révélé que la production n'avait pas été une grande fête sur le yacht parce qu'il y avait beaucoup de gens « entassés » sur le navire. « Honnêtement, je pensais que nous allions sûrement pouvoir boire du champagne et nous détendre. Mais en fait, nous n'étions pas autorisés à toucher quoi que ce soit, à nous asseoir sur les meubles ou à nous tenir debout sur les tapis», a-t-elle regretté.

A l'évidence, ce joli bateau n'était pas conçu pour les contraintes d'un tournage. « Ce yacht serait vraiment confortable pour 12 invités, indique-t-elle, mais avec une équipe de tournage de 70 personnes et 20 acteurs, on s'entassait dans des espaces minuscules. Ce n'était pas tout à fait l'expérience luxueuse que j'avais imaginée.»

L'actrice britannique a expliqué qu'elle avait été attirée par le scénario du film, qui est basé sur le livre éponyme de Ruth Ware (2016), parce qu'elle aimait les certitudes de son personnage et la façon dont l'intrigue se déroule. « J'ai toujours aimé les histoires de Miss Marple, et j'essaie de le faire d'une manière plus moderne, un peu plus audacieuse», a-t-elle précisé.

« Ce film m'a rappelé les thrillers des années 70, comme A cause d'un assassinat ou Conversation secrète – et ils ont généralement ces stars masculines très cool et louches des années 70. J'avais cela à l'esprit, dit-elle. C'était l'occasion de le faire.»

La Disparue de la cabine 10 est actuellement diffusé en streaming sur Netflix.

Les plus lus

«Je brûle de l'intérieur» – Un survivant du 7-Octobre met fin à ses jours
Un gang de braqueurs sévissant en Suisse se fait pincer en Italie
«Un but aussi historique qu'inattendu» - L'incroyable boulette de Donnarumma
Sous les yeux de Federer, Valentin Vacherot bat son cousin et écrit l'histoire !
Electricité trop chère, cigares de la honte et joli pécule pour l'ex secrétaire du DDPS
Décès de Diane Keaton: ces cinq films qui ont marqué sa carrière