Keira Knightley a admis que le tournage de La Disparue de la cabine 10 sur un yacht n'était pas aussi agréable qu'elle l'avait espéré. Mais l'actrice a assuré au British Vogue que ce thriller psychologique était dans la lignée de Conversation secrète...

La Disparue de la cabine 10 a été tourné sur un beau yacht, mais Keira Knightley a révélé au British Vogue l'envers du décor. Covermedia

Dans ce thriller psychologique, la star de Pirates des Caraïbes incarne la journaliste Laura (Lo) Blacklock, qui croit avoir été témoin de la mort d'un passager jeté par-dessus bord lors du voyage inaugural d'un super yacht. Ses hôtes désagréables, interprétés par Guy Pearce, Hannah Waddingham et Kaya Scodelario, tentent de la convaincre que ce n'est que dans sa tête.

Cependant Keira Knightley a révélé que la production n'avait pas été une grande fête sur le yacht parce qu'il y avait beaucoup de gens « entassés » sur le navire. « Honnêtement, je pensais que nous allions sûrement pouvoir boire du champagne et nous détendre. Mais en fait, nous n'étions pas autorisés à toucher quoi que ce soit, à nous asseoir sur les meubles ou à nous tenir debout sur les tapis», a-t-elle regretté.

A l'évidence, ce joli bateau n'était pas conçu pour les contraintes d'un tournage. « Ce yacht serait vraiment confortable pour 12 invités, indique-t-elle, mais avec une équipe de tournage de 70 personnes et 20 acteurs, on s'entassait dans des espaces minuscules. Ce n'était pas tout à fait l'expérience luxueuse que j'avais imaginée.»

L'actrice britannique a expliqué qu'elle avait été attirée par le scénario du film, qui est basé sur le livre éponyme de Ruth Ware (2016), parce qu'elle aimait les certitudes de son personnage et la façon dont l'intrigue se déroule. « J'ai toujours aimé les histoires de Miss Marple, et j'essaie de le faire d'une manière plus moderne, un peu plus audacieuse», a-t-elle précisé.

« Ce film m'a rappelé les thrillers des années 70, comme A cause d'un assassinat ou Conversation secrète – et ils ont généralement ces stars masculines très cool et louches des années 70. J'avais cela à l'esprit, dit-elle. C'était l'occasion de le faire.»

La Disparue de la cabine 10 est actuellement diffusé en streaming sur Netflix.