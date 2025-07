Ozzy Osbourne et sa fille Kelly auraient eu une relation fusionnelle. Image : imago images/Starface

Le rockeur Ozzy Osbourne est décédé mardi dernier. Sa fille Kelly a pris la parole pour la première fois depuis sa disparition, en publiant un hommage saisissant sur Instagram.

Covermedia, Bruno Bötschi Bruno Bötschi

Deux jours après la mort de son père Ozzy Osbourne, Kelly Osbourne a pris la parole pour la première fois publiquement sur Instagram. Dans une story, la quadragénaire a cité deux vers de la ballade Changes, sortie en 1972, interprétée par le groupe de son père, Black Sabbath.

Kelly Osbourne : "Je suis tellement triste".

"I feel unhappy I am so sad. I've lost the best friend I ever had". En français : "Je me sens malheureuse, je suis si triste. J'ai perdu le meilleur ami que j'ai jamais eu". Avec ces mots tirés de la chanson, Kelly Osbourne a donné un aperçu de son état d'esprit actuel. Elle a ajouté au texte sur fond noir l'emoji d'un cœur rouge brisé.

Deux jours après le décès de son père Ozzy Osbourne, sa fille Kelly s'est exprimée publiquement pour la première fois dans une story Instagram. Image : Screenshot Instagram

La chanson Changes est parue pour la première fois sur le quatrième album studio de Black Sabbath. Elle s’inspire à l’origine de la séparation du batteur Bill Ward et de son épouse.

Père et fille ont chanté "Changes" ensemble

Mais pour Kelly Osbourne, la chanson "Changes" a également une signification personnelle : en 2003, elle en a publié une reprise avec son père.

Le duo père-fille a atteint la première place des hit-parades britanniques et est devenu le plus grand succès de la carrière musicale de Kelly Osbourne à ce jour. Par la suite, les Osbourne se sont produits à plusieurs reprises ensemble sur cette musique.

Le musicien rock Ozzy Osbourne est décédé mardi dernier à l'âge de 76 ans. Selon la famille, sa femme Sharon était à ses côtés, tout comme ses six enfants - dont sa fille aînée Kelly.

Quelques heures seulement avant le décès de son père, Kelly Osbourne a partagé sur Instagram une vidéo montrant son père au petit-déjeuner. Il s'agissait probablement du dernier enregistrement public du légendaire musicien britannique.

