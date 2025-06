La mode est un éternel recommencement, mais pour Kelly Rowland c'est uniquement du passé. Suivre les tendances, comme elle l'a expliqué dans ELLE UK, ne l'intéresse plus du tout.

Kelly Rowland ne veut plus suivre les tendances de la mode. Covermedia

Covermedia Covermedia

Dans une récente interview accordée à ELLE U.K., l'ancienne star des Destiny's Child a expliqué qu'elle était devenue moins encline à suivre la mode de la mode en vieillissant.

« Dans ma vingtaine, j'ai toujours suivi les tendances, mais dans ma trentaine, je me suis demandé avec qui j'essayais d'être à la hauteur», explique Kelly Rowland. « Je voulais porter des vêtements classiques et intemporels.»

La chanteuse de Stole a ensuite révélé que lorsqu'elle suivait les tendances, elle avait du mal à trouver des vêtements qui lui plaisaient dans sa garde-robe. « Je me souviens avoir parcouru mon armoire en me disant: «C'est trop à la mode, je déteste ça, je n'en ai pas besoin»», a-t-elle déclaré à la publication. « Vous vous souvenez de ces putains de jeans taille basse? Il a fait son temps, et maintenant me voilà, mère de deux enfants, et j'adore les jeans taille haute. Je veux aussi (être) responsable, je ne veux pas continuer à en acheter de nouveaux.»

Côté projets professionnels, Kelly Rowland rejoindra The Voice UK en tant que coach, 14 ans après son passage en tant que juge dans The X Factor UK. Et ça la réjouit. « Il y a quelque chose dans l'eau ici! Les voix de tout le monde ont un grain magnifique», a déclaré Kelly Rowland à propos des talents britanniques. « En tant que musicienne, je veux rendre la pareille à tous les artistes qui m'ont apporté quelque chose. Les auditions m'ont vraiment ramenée à mes débuts. Ils ont tellement d'âme, d'honnêteté et d'authenticité», a-t-elle poursuivi. «Les histoires de ces candidats et la façon dont ils ont évolué. J'ai hâte que tout le monde regarde ça.»