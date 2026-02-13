  1. Clients Privés
Carnet rose Kelly Vedovelli attend son premier enfant

Covermedia

13.2.2026 - 10:40

Kelly Vedovelli attend son premier enfant. Avec une jolie et tendre vidéo partagée sur Instagram, l'ancienne DJ et chroniqueuse de Touche pas à mon poste a révélé l'heureux événement à venir et la surprise émue de ses proches.

Kelly Vedovelli
Kelly Vedovelli

Covermedia

13.02.2026, 10:40

13.02.2026, 10:41

Kelly Vedovelli a dévoilé un joli ventre arrondi et une vidéo d'échographie pour annoncer à ses plus de 700.000 abonnés sur Instagram qu'elle est enceinte.

L'annonce faite au public a été précédée d'une annonce faite à la famille et aux amis, telle l'animatrice et chroniqueuse de Cyril Hanouna, Tout beau, tout n9uf, Ludivine Rétory. Les réactions de surprise et de joie à la nouvelle de cette première grossesse de l'ex-DJ sont intégrées à ce tendre clip.

En septembre, Kelly Vedovelli a décidé de ne pas rejoindre la nouvelle émission de Cyril Hanouna, Tout beau, tout n9uf, qui lui en avait fait la proposition, et garde la porte ouverte. « Je n'étais plus tout à fait à l'aise avec l'énergie de l'émission, je ne me sentais plus dans mon énergie positive. Je considère que dans cette émission, si tu n'es pas dans l'énergie positive, tu ne vas pas donner aux gens ce qu'ils attendent de toi», avait-elle expliqué. Si l'on en juge par la rondeur de son ventre, Kelly Vedovelli concentrait peut-être déjà sa positivité pour un projet bien plus personnel.

Kelly Vedovelli n'a donné aucune indication ni sur la date de la future naissance, ni sur le sexe du bébé. Elle s'est contentée d'écrire en légende « I miss sushis», soit, en français « les sushis me manquent». Le poisson cru fait effectivement partie des aliments déconseillés aux femmes enceintes.

La future maman de 35 ans, qui après avoir fait un tour du monde, anime maintenant le podcast Kelly Vedovelli, a récemment révélé qu'elle vivait une belle histoire d'amour avec un certain Marvin.

