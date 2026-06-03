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«Tu es très, très drôle, très sympa» Kev Adams s'illustre dans une célèbre émission télé américaine

Angelica Zermatten

3.6.2026

L'humoriste Kev Adams s'est fait remarquer lors des auditions de la célèbre émission de télévision américaine «America's got talent», équivalent de «La France a un incroyable talent», diffusée mardi soir.

Agence France-Presse

03.06.2026, 20:49

03.06.2026, 21:55

Son sketch en anglais sur les différences culturelles entre la France et les Etats-Unis a été récompensé par un «oui» unanime des quatre membres du jury.

«Dans votre vie, les gars, il y a tout le temps du suspense, c'est dingue», a-t-il notamment plaisanté à propos des prix affichés hors taxe de l'autre côté de l'Atlantique. «Vous allez à la caisse en vous disant: peut-être que j'ai assez pour payer, peut-être pas, on verra !»

«Dans une culture complètement différente, un langage complètement différent, tu relèves les subtilités, tu es absolument brillant», l'a ensuite félicité l'acteur canadien Howie Mandel, membre du jury. «Tu es très, très drôle, très sympa, c'est facile de s'identifier à toi», a renchéri l'ancienne Spice Girl Mel B.

Prochaine étape: les délibérations des jurés pour déterminer quels candidats accéderont aux émissions en direct. Le comédien de 34 ans aux 7 millions d'abonnés sur Instagram, qui assure ne parler anglais que depuis 5 ans, tente de percer aux Etats-Unis, où il multiplie les spectacles de stand-up.

Avant lui, Gad Elmaleh avait essayé de faire de même, s'installant à New York dans les années 2010 et créant un spectacle entièrement en anglais, «Oh My Gad».

Parmi les programmes télévisés les plus populaires aux Etats-Unis, «America's got talent», diffusée sur NBC, rassemble en moyenne entre 4 et 5 millions de téléspectateurs par émission.

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