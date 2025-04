Kevin Bacon a fait part de ses réflexions sur l'escroquerie à la Ponzi de Bernie Madoff. Dans une interview avec Esquire, l'acteur de The Bondsman raconte comment il a fait face après avoir été ruiné par l'escroc américain.

Kevin Bacon a fait quelques rares commentaires sur le fait d'avoir perdu de l'argent dans la chaîne de Ponzi mise en place par le financier escroc Bernie Madoff dans les années 2000. Covermedia

Dans une interview accordée à Esquire, l'acteur a déclaré: « Il n'y a pas grand-chose à dire, vraiment. Si cela semble trop beau pour être vrai, alors c'est trop beau pour être vrai», à propos de la chaîne pyramidale qui devait lui faire gagner des millions mais lui a apporté la disparition de la majorité de sa fortune.

L'acteur et producteur de 66 ans a ajouté que lui et sa femme, l'actrice Kyra Sedgwick, ne sont pas « blasés» par cette expérience. « Plus prudents, mais pas blasés», a déclaré la star de Footloose.

Kevin Bacon a précisé qu'il utilisait même la frustration dans sa routine sportive. « La machine est juste à côté d'une fenêtre, et quand je regarde par cette fenêtre, je vois l'immeuble où se trouvait Madoff. Je souffre atrocement en faisant des développés de jambes (leg press), en regardant par la fenêtre. C'est parfait d'une drôle de manière, parce que je dois aussi me dire: «Je peux m'en sortir». Et c'est ce que nous avons ressenti face à Madoff. C'était nul, et nous étions certainement en colère et tout le reste. Mais nous nous sommes réveillés le lendemain et nous nous sommes dit: «Qu'est-ce qu'on a? Nous nous aimons. Nous aimons nos enfants. Nous sommes en bonne santé. Personne ne nous a privés de notre capacité à gagner notre vie.» Nous nous sommes donc remis au travail.»

En 2022, Kevin Bacon avait affirmé qu'il avait réussi à récupérer une partie de son argent, mais les montants, celui de ses pertes et de ce qu'il a retrouvé, n'a jamais été rendu public.