Il publie ses mémoires L’ex-mari de Britney Spears : «La veille de notre mariage, c'est ce que tu décides de faire?»

Covermedia

19.10.2025 - 10:50

Kevin Federline s'apprête à publier ses mémoires, You Thought You Knew, le 21 octobre (25). L'ancien danseur raconte notamment sa version de son mariage avec Britney Spears, qui a duré de 2004 à 2007, et avec qui il a eu deux enfants.

Kevin Federline
Kevin Federline

Covermedia

19.10.2025, 10:50

La veille de son mariage, en septembre 2004, avec Kevin Federline, Britney Spears aurait appelé son ex-petit ami, Justin Timberlake. Dans une interview accordée à Entertainment Tonight le 14 octobre, l'ancien danseur et ex-époux de la pop star a assuré qu'il l'avait découverte au téléphone avec Justin Timberlake.

Britney Spears et le chanteur de Cry Me a River s'étaient fréquentés de début 1999 à mars 2002. «J'étais là, à me demander ce qui n'allait pas», a raconté Kevin Federline. «Je pensais qu'elle parlait à sa mère au téléphone ou quelque chose comme ça, et qu'elle avait peut-être des doutes. Puis elle m'a dit qu'elle était au téléphone avec Justin.»

«J'ai aussi ma fierté». Britney Spears accuse Kevin Federline de «gaslighting permanent»

«J'ai aussi ma fierté»Britney Spears accuse Kevin Federline de «gaslighting permanent»

Un moment qui l'aurait poussé à prendre du recul sur leur projet de mariage. «J'ai réfléchi et je me suis dit: ‘Est-ce que je t'ai bien entendu? Qu'est-ce qui se passe?’ Et j'ai tout de suite dit: ‘OK, on n'est pas obligés de faire ça’. Je me moquais de savoir si nous allions nous marier ou non», a poursuivi l'artiste de 47 ans. « Elle m'a dit non et m'a vraiment dit: ‘Je voulais juste m'assurer que tout était fait. Je veux m'assurer que j'ai dit mon dernier mot’. Je me suis dit: ‘Merde. La veille de notre mariage, c'est ce que tu décides de faire?’»

Mais Kevin Federline aurait finalement pris cet échange avec «légèreté» à l'époque, pensant que la chanteuse de Toxic souhaitait simplement «clore un chapitre de sa vie».

«J'étais super jeune. J'étais tellement amoureux à ce moment-là», s'est-il souvenu. «Je ne pouvais pas imaginer ce que c'était que d'être elle, je ne pouvais pas imaginer ce que c'était que d'être Justin à ce moment-là, parce qu'ils étaient très jeunes. Ce sont des adolescents qui ont dû traverser cette épreuve devant tout le monde, et je sais qu'ils tenaient vraiment l'un à l'autre à l'époque.» Kevin Federline et Britney Spears ont été mariés de 2004 à 2007 et ont deux fils, Sean Preston, 20 ans, et Jayden James, 19 ans.

Ex-mari. Britney Spears balaye les allégations du livre de Kevin Federline

Ex-mariBritney Spears balaye les allégations du livre de Kevin Federline

Les représentants de la chanteuse et de Justin Timberlake n'ont pas encore répondu aux propos de l'ancien danseur. Toutefois, un porte-parole de Britney Spears s'est exprimé en son nom sur la sortie des mémoires de Kevin Federline, rappelant que la star de 43 ans avait elle aussi raconté son parcours dans son autobiographie La Femme en moi, parue en 2023, et que l'ouvrage de son ex-mari tombait à un moment opportun, alors que depuis un an, la chanteuse ne lui verse plus de pension alimentaire, leurs deux garçons étant majeurs.

«Avec la publication du livre de Kevin, une fois de plus, lui et d'autres personnes profitent d'elle, et malheureusement, cela survient après la fin de la pension alimentaire qu'a reçu Kevin», a déclaré son porte-parole. «Tout ce qui intéresse (Britney Spears), ce sont ses enfants, Sean Preston et Jayden James, et leur bien-être pendant cette période de sensationnalisme».

