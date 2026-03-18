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Accord conclu avec trois accusateurs Kevin Spacey évite un nouveau procès

ATS

18.3.2026 - 20:51

L'acteur américain Kevin Spacey va éviter un nouveau procès au Royaume-Uni après avoir conclu un accord avec trois hommes qui l'accusent d'agressions sexuelles et qui le poursuivaient dans une procédure civile.

La star hollywoodienne de 66 ans a été acquittée en 2023 par un tribunal londonien des charges d'agressions sexuelles portées contre lui par quatre hommes, à l'issue d'un procès pénal de plusieurs semaines.
La star hollywoodienne de 66 ans a été acquittée en 2023 par un tribunal londonien des charges d'agressions sexuelles portées contre lui par quatre hommes, à l'issue d'un procès pénal de plusieurs semaines.
© no source

Keystone-SDA

18.03.2026, 20:51

La star hollywoodienne de 66 ans a été acquittée en 2023 par un tribunal londonien des charges d'agressions sexuelles portées contre lui par quatre hommes, à l'issue d'un procès pénal de plusieurs semaines.

Deux d'entre eux poursuivaient l'acteur au civil, ainsi qu'un troisième et nouveau plaignant, l'acteur britannique Ruari Cannon, qui avait renoncé à son droit à l'anonymat dans le cadre de cette nouvelle procédure. Kevin Spacey a toujours clamé son innocence.

Procès en octobre

Un procès avait été fixé pour octobre 2026, mais les plaignants ont conclu un accord avec l'acteur, selon l'ordre de suspension de la procédure prononcé par une juge de la Haute Cour à Londres, cité par l'agence de presse PA.

«Par consentement mutuel, il est ordonné que toutes les procédures ultérieures engagées contre le défendeur dans ces affaires soient suspendues», selon cette décision, qui ne détaille pas les «modalités de règlement», notamment financières, convenues entre les trois hommes et Kevin Spacey.

Ces trois hommes accusaient l'acteur de les avoir agressés sexuellement entre 2004 et 2015, à l'époque où il était le directeur artistique du théâtre Old Vic de Londres. Contactés par l'AFP, les avocats des plaignants et de Kevin Spacey n'ont pas donné suite.

Les accusations d'agressions sexuelles contre la star hollywoodienne ont émergé en 2017 au début du mouvement #MeToo, au moment où Kevin Spacey était au sommet de sa gloire, interprète principal de la série à succès de Netflix «House of Cards». Depuis, il a quasiment disparu des écrans.

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