Kevin Spacey n'est pas sans domicile fixe

Covermedia

24.11.2025 - 11:36

Kevin Spacey a remis les pendules à l'heure concernant les rumeurs selon lesquelles il serait sans domicile fixe. Sur Instagram, l'acteur a reproché au Telegraph d'avoir publié un titre mensonger à l'interview qu'il leur a donnée.

Covermedia

24.11.2025, 11:36

24.11.2025, 11:37

Kevin Spacey a passé un savon au journal le Telegraph à l'origine d'une rumeur qui le dit SDF. L'annonce a semble-t-il ému les fans du comédien qui lui auraient proposé leur soutien. Dans une vidéo postée sur Instagram, l'acteur d'American Beauty les a rassurés, tout en réglant ses comptes avec le journal qui les a induits en erreur.

«Bonjour à tous, à la lumière des récents articles affirmant que je suis sans-abri, je ressens le besoin de répondre, a-t-il commencé. Pas à la presse, mais aux milliers de personnes qui m'ont tendu la main ces derniers jours pour me proposer un endroit où rester, ou qui m'ont juste demandé si j'allais bien. Et à vous tous, laissez-moi d'abord vous dire que je suis vraiment touché par votre générosité, un point c'est tout. Mais je pense qu'il serait malhonnête de ma part de vous laisser croire que je suis effectivement sans-abri au sens familier du terme.»

«Tu n'es pas une victime». Kevin Spacey répond à Guy Pearce soit disant «effrayé» par l'acteur

«Tu n'es pas une victime»Kevin Spacey répond à Guy Pearce soit disant «effrayé» par l'acteur

« Dans mon interview avec le Telegraph, qui est l'origine de cette rumeur, j'ai dit que je vivais essentiellement dans des hôtels et des Airbnb et que j'allais là où il y avait du travail, comme je l'ai fait quand j'ai commencé dans ce métier. J'ai travaillé presque sans interruption toute cette année, et j'en suis très reconnaissant», a précisé Kevin Spacey qui est passé par une longue mise au placard en raison d'accusations d'agressions sexuelles, dont il a été blanchi au tribunal lors de plusieurs procès des deux côtés de l'Atlantique.

Kevin Spacey a ensuite tenu à faire part de sa sympathie pour les vrais SDF. « Il existe beaucoup de gens, comme nous le savons tous, qui vivent dans la rue, ou dans leur voiture, ou dans des situations financières terribles, et je suis de tout cœur avec eux. Mais il ressort clairement de l'article que je ne suis pas l'un d'entre eux, et je n'ai pas essayé de dire que je l'étais. C'est pourquoi il est dommage que le Telegraph ait choisi de saper le travail de son propre journaliste en le vendant avec un titre sciemment trompeur pour le plaisir des clics. Mais je vais maintenant vous laisser retourner à vos vies», a conclu Kevin Spacey.

