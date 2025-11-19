Khloé Kardashian a admis auprès de People avoir donné à Kim Kardashian des informations pour étayer la théorie complotiste qui affirme que l'alunissage de 1969 avait été fabriqué par la NASA. Si elle se sent mal à l'aise pour sa sœur, le cheffe d'entreprise ne démord pas de ses convictions fantaisistes.

Khloé Kardashian est revenue sur la polémique qui enfle depuis que sa sœur Kim Kardashian a affirmé que l'alunissage en 1969 n'avait jamais eu lieu. Covermedia

Ce n'est pas elle, c'est moi! Khloé Kardashian a pris sa part de responsabilité dans la déclaration de sa sœur Kim après que celle-ci s'est vu reprocher ses propos sur l'alunissage d'Apollo 11.

En effet, la fondatrice de Skims a provoqué un tollé à la fin du mois d'octobre (25) lorsqu'elle a déclaré, dans un épisode de l'émission Les Kardashian, que Neil Armstrong et Buzz Aldrin n'avaient jamais marché sur la lune en 1969 au cours de la mission Apollo 11. Une théorie complotiste qui dure depuis cinquante ans et que les scientifiques débunkent depuis aussi longtemps, en vain.

Dans une interview accordée à People, Khloé Kardashian, la sœur cadette de Kim Kardashian, a admis qu'elle croyait également à la théorie complotiste et qu'elle se sentait mal à l'aise que sa sœur subisse les foudres de l'opinion publique. « Je ne crois pas non plus à l'alunissage, a déclaré la quadragénaire. C'est très controversé. Et je me sens mal parce que je pense que j'ai énervé Kim à ce sujet, et je lui ai causé beaucoup d'ennuis!» Elle a poursuivi: « Je ne pense pas que cela se soit produit. Je pense que mon frère (Rob Kardashian) et moi lui avons donné beaucoup d'informations. Je ne sais pas, je me sens mal à ce sujet, mais j'y crois dur comme fer!»

La théorie complotiste relayée par la star de All's Fair a fait la une des journaux, forçant des représentants de la NASA de démentir, encore une fois. L'un des responsables de la NASA a écrit sur Twitter: « Oui, @KimKardashian, nous sommes déjà allés sur la Lune.... 6 fois!»

Une réponse qui n'a pas du tout convaincu Khloé Kardashian. Elle a ajouté que, de toute façon, elle ne s'attendait pas à ce que le gouvernement et ses agences admettent que l'alunissage ait été mis en scène. « Parce que s'ils admettent que ce n'est pas arrivé... Je veux dire, il y a une longue liste de choses que vous pouvez examiner, et certaines sont trop effrayantes pour en parler publiquement parce que vous ne voulez pas que quelqu'un se mette en rogne contre vous», a-t-elle déclaré, faisant allusion à d'autres théories du complot.

Dans l'épisode de l'émission Les Kardashian, on avait vu Kim Kardashian essayer de convaincre Sarah Paulson, sa partenaire de All Fair, de la justesse de sa théorie sur Apollo 11. Elle expliquait: « Je ne pense pas que cela soit arrivé. Je pense que c'était faux. J'ai vu quelques vidéos de Buzz Aldrin expliquant que cela n'avait pas eu lieu. Il le dit tout le temps maintenant, dans des interviews. Pourquoi Buzz Aldrin dit-il que ce n'est pas arrivé?»

En réalité, la vidéo, qui date de 2015, est un montage des propos de l'astronaute. « Une personne très chanceuse a donné à Neil Armstrong, Michael Collins et moi-même Buzz Aldrin l'occasion de faire une première tentative d'alunissage, et tout cela a fonctionné, et nous l'avons fait, et c'est pour cela que je suis là aujourd'hui!» explique le vétéran dans la vidéo de 2015. Buzz Aldrin reproche plutôt à la NASA de ne pas avoir poursuivi dans cette voie et regrette que « depuis cinquante ans, il n'y a pas eu de progrès».