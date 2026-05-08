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Actu people «J'avais tellement peur» - Khloé Kardashian revient sur une expérience traumatisante

Covermedia

8.5.2026 - 13:49

Khloé Kardashian s'est souvenue au micro de son podcast Khloé in Wonder Land de l'unique fois où elle a assisté à Coachella. Et elle n'en a pas gardé un très bon souvenir...

Khloé Kardashian n'a plus remis les pieds au festival de musique.
Khloé Kardashian n'a plus remis les pieds au festival de musique.

Covermedia

08.05.2026, 13:49

08.05.2026, 14:03

Khloé Kardashian a raconté son unique expérience au festival Coachella. Lors du segment Ask Me Anything du dernier épisode de son podcast Khloé in Wonder Land, la star de la téléréalité a raconté un mauvais souvenir du festival de musique en 2015.

«Ce n'était pas la meilleure expérience. J'ai été droguée à mon insu, mais je pense que tout le monde le savait», a-t-elle déclaré. La star des Kardashian, âgée de 41 ans, a expliqué qu'elle avait bu un « jus» lors d'une fête et qu'elle avait soupçonné par la suite qu'on y avait ajouté une drogue.

«Je pense juste que j'ai été naïve et que je n'ai pas réalisé que tout le monde était sous l'emprise de la drogue. Je me souviens avoir bu ce cocktail et m'être sentie complètement défoncée. Personne ne veut ressentir ça sans savoir pourquoi», a-t-elle affirmé.

Khloé Kardashian a eu tellement peur qu'elle s'est enfermée dans une salle de bains pendant plusieurs heures. « Je n'ai tout simplement pas compris ce qui se passait avant qu'il ne soit trop tard, que j'étais sous l'emprise de drogues. Tout le monde me criait dessus parce que je ne voulais pas sortir de la salle de bains», a-t-elle poursuivi. « J'étais dans ma tête. J'avais tellement peur, donc mon expérience n'a pas été bonne.»

Et elle n'est jamais retournée à Coachella, qui est un événement aussi mondain que musical. En revanche, plusieurs de ses sœurs ont continué à s'y rendre régulièrement.

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