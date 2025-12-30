En postant sur les réseaux sociaux une vidéo de la maison de pain d'épices traditionnelle de la famille Kardashian / Jenner, Khloé Kardashian a déclenché une tempête de rumeurs sur ses relations avec son ex, Tristan Thompson. Des élucubrations qu'il lui a fallu démentir.

Covermedia Covermedia

Dur lendemain de fêtes pour Khloé Kardashian.

La personnalité de téléréalité avait-elle imaginé que ses abonnés iraient jusqu'à scruter les noms écrits sur les plaques en sucre posées sur le toit de l'immense maison de pain d'épices que la famille Kardashian / Jenner commande traditionnellement pour Noël?

Y figurent, en général, tous les membres de la famille. Or, cette année, outre le fait que le nouvel amoureux de Kylie Jenner, Timothée Chalamet, avait son « étiquette», ainsi que celui de Travis Barker, le compagnon de Kourtney Kardashian, un autre nom était bien visible : celui de Tristan Thompson.

L'histoire d'amour entre Khloé Kardashian et le joueur de basket canado-américain avait pourtant mal fini, en raison d'adultères multiples de la part du sportif. Il n'en fallait pas davantage pour que cette décoration de fêtes soit interprétée comme un message codé: Khloé Kardashian serait à nouveau en couple avec Tristan Thompson.

Mais la principale intéressée a réagi rapidement et a démenti toute reprise de flamme. Si sa sœur Kourtney, qui a commandé la maison en pain d'épices, a ajouté le nom de la star de la NBA, c'est parce qu'il est le père des enfants de Khloé Kardashian et, à ce titre, « il fait toujours partie de notre famille», a précisé la maman de deux enfants à une fan.

Pour rassurer ceux et celles qui craignent qu'elle retombe dans un cycle du style « Je t'aime moi non plus», Khloé Kardashian a affirmé que ses « enfants passaient avant tout».