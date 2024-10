Khloe Kardashian s'est fait retirer un mélanome, une forme de cancer de la peau, sur la joue l'an dernier. La star a expliqué sur Snapchat qu'elle avait ensuite eu recours à la chirurgie esthétique pour masquer les traces de l'opération.

Khloe Kardashian a révélé qu'elle avait eu recours à une procédure de remplissage des joues pour combler un creux après l'ablation d'une tumeur de mélanome. Covermedia

La star de téléréalité a partagé l'information sur Snapchat, avec des photos avant et après l'intervention pour montrer la différence dans la structure de sa joue.

« En raison de l'opération et de la tumeur que mon incroyable médecin a enlevée, je me suis retrouvée avec une entaille sur le côté de mon visage», a-t-elle expliqué. « J'ai attendu 9 mois après l'opération pour faire remplir le creux. Nous devions nous assurer que tout était sûr d'un point de vue médical et mon médecin m'a donné le feu vert».

La star de 40 ans, qui est mère de True, six ans, et de Tatum, deux ans, s'est fait retirer le mélanome l'année dernière. Elle a expliqué en 2022 être « prédisposée aux mélanomes» et mettre « de la crème solaire tous les jours religieusement, donc personne n'est à l'abri de ce genre de choses».

Khloe Kardashian a révélé son problème de santé l'an dernier, en réponse à un fan qui lui a demandé pourquoi elle avait un bandage sur le visage.

« Après avoir remarqué une petite bosse sur mon visage et supposé qu'il s'agissait de quelque chose d'aussi bénin qu'un bouton, j'ai décidé de la faire analyser sept mois après avoir réalisé qu'elle ne bougeait pas», a-t-elle déclaré lors de la troisième saison des Kardashian. La sœur de Kim Kardashian a alors effectué deux biopsies chez deux médecins différents qui lui ont tous deux déclaré que la bosse était « incroyablement rare» pour une personne de son âge.

Khloe Kardashian a alors encouragé ses fans à se faire examiner la peau régulièrement pour s'assurer que toute anomalie soit détectée à temps. « A 19 ans, j'avais un mélanome dans le dos et j'ai été opérée pour le retirer», a-t-elle déclaré. « Prenez cela au sérieux et faites des auto-examens réguliers et vos contrôles annuels.

