Kid Cudi a passé un moment sous haute tension au tribunal. Le rappeur a remercié sur X ses fans pour leur « soutien» et « tout l'amour» qu'il a reçu.

Kid Cudi est revenu sur la semaine éprouvante qu'il a passée au procès de P. Diddy pour trafic sexuel. Covermedia

Covermedia Covermedia

Le rappeur, dont le vrai nom est Scott Mescudi, a témoigné à la barre pendant une heure le 22 mai (25).

L'interprète de Day 'n' Nite a été interrogé à la barre sur sa brève relation, au début des années 2010, avec Cassie, qui a été en couple de façon intermittente avec P. Diddy jusqu'en 2018, et sur la fois où sa Porsche a été ciblée par un cocktail Molotov chez lui. Dans son témoignage au tribunal, la chanteuse Casandra Ventura, de son vrai nom, avait confirmé que Sean «Diddy» Combs avait menacé de faire exploser la voiture de son rival en apprenant qu'il entretenait une aventure avec elle. Le magnat du hip-hop a toujours nié être impliqué.

Kid Cudi a également raconté l'effraction de sa maison à l'époque de sa relation avec la chanteuse, qu'il a liée à P. Diddy.

Après son témoignage, Kid Cudi a remercié ses fans sur X pour leur soutien.

« J'ai vu tout l'amour et le soutien et je veux juste dire merci beaucoup les gars», a-t-il déclaré. « Les gens m'ont contacté la semaine dernière pour prendre des nouvelles et même aujourd'hui. Cela signifie beaucoup pour moi. Vous êtes les meilleurs. Je vous aime tous. C'est une situation stressante. Je suis content que ce soit derrière moi. Ouais, je vous aime tous.»

Sean «Diddy» Combs pourrait être condamné à la prison à vie s'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation de trafic sexuel, racket et transport en vue de la prostitution. Son procès devrait durer jusqu'en juillet.