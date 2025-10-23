  1. Clients Privés
Luxueuse mini robe Kim Kardashian a fêté ses 45 ans au Crazy Horse entre copines 

Covermedia

23.10.2025 - 17:06

Pour fêter ses 45 ans, Kim Kardashian a choisi Paris. Après une journée de boulot bien remplie, la star de téléréalité a soufflé ses bougies puis s'est offert une soirée au Crazy Horse avec ses copines et sa mère, Kris Jenner.

Covermedia

23.10.2025, 17:06

23.10.2025, 17:10

Kim Kardashian a pu faire coïncider la première à Paris de la série All 's Fair, dans laquelle elle joue, et une joyeuse fête pour son anniversaire.

La femme d'affaires a eu une journée bien chargée le jour de ses 45 ans, mais la désormais actrice, femme d'affaires, star de la téléréalité et diplômée en Droit a fini sa soirée en beauté !

Mardi 21 octobre, c'était la journée «promo» de la série juridique All's Fair dans laquelle Kim Kardashian joue le rôle d'une avocate. Elle a participé à la conférence de presse à l'hôtel Bristol et s'est livrée au jeu des interviews. Pour cette première partie du programme, la cofondatrice de Skims est apparue dans un ensemble John Galliano de 1995.

Elle s'est ensuite rendue à la projection en avant-première de la série, à la Maison de la Chimie. Là encore, la sœur de Khloé Kardashian a choisi une tenue d'une griffe française, Dior en l'occurrence, même si la pièce vintage a été dessinée par ce même Galliano.

Politique migratoire. Kim Kardashian hausse le ton contre Donald Trump

Politique migratoireKim Kardashian hausse le ton contre Donald Trump

Grand moment

Enfin, après le travail est venu le temps des festivités. Kim Kardashian a soufflé ses bougies sur une montagne de choux colorés, détaille Paris Match. Sarah Paulson, Naomi Watts et Teyena Taylor, ainsi que ses co-stars de la série, Glenn Close et Niecy Nash-Betts, étaient à ses côtés. Sa mère, Kriss Jenner, l'avait rejointe.

Puis ce fut le grand moment : la soirée. Et Kim Kardashian s'est fait plaisir. Tout d'abord en portant une superbe robe bustier or et voile blanc dessinée pour la collection haute couture printemps-été 1997 par Alexander McQueen pour Givenchy. La robe, que l'on peut voir en détail sur le compte Instagram de Kim Kardashian alors qu'elle se prépare avec son staff pour la soirée festive, avait été portée par Naomi Campbell lors du défilé. Kim Kardashian a d'ailleurs posté la photo.

Elle a ensuite assisté avec ses copines au spectacle du Crazy Horse, où, magnifique dans sa luxueuse mini robe, elle a pu poser avec les girls.  La série All's fair sera diffusée en novembre sur le service Hulu via Disney+.

