Kim Kardashian hausse le ton contre Donald Trump

Kim Kardashian a reçu le DVF Leadership Award à Venise, en Italie, jeudi soir. L'occasion pour la jeune diplômée en droit de condamner les raids du président Donald Trump dans le cadre de l'application des lois sur l'immigration et les douanes (ICE).

Kim Kardashian

Covermedia Covermedia

Kim Kardashian a condamné les raids controversés du président Donald Trump dans le cadre de l'application des lois sur l'immigration et les douanes (ICE).

Au début de l'année, des représentants du gouvernement américain ont lancé l'opération Safeguard, un plan d'application de la loi dont l'objectif est de détenir et d'expulser rapidement les migrants sans papiers dans les grandes villes américaines.

Avant de recevoir un prix récompensant son travail sur la réforme carcérale aux Etats-Unis lors des DVF Awards de Diane von Furstenberg à Venise, en Italie, jeudi (28 août 25), Kim Kardashian a été invitée à donner son avis sur le plan du président pour expulser les immigrés clandestins.

« Dans les journaux, on entend «Oh, il s'agit de personnes qui ont commis ces crimes" », a-t-elle déclaré, selon Variety. « Mais ensuite, on entend parler de toutes les personnes qui ont travaillé si dur pour construire notre pays, et de tant de personnes qui font partie intégrante de notre pays qui sont touchées. Des gens que je connais. Des gens que mes amis connaissent. »

Kim Kardashian a poursuivi en affirmant qu'il doit y avoir un meilleur moyen de contrôler l'immigration. « Vous voulez croire qu'il y a un message puissant dans la protection, mais vous voyez que ça ne se passe pas vraiment comme ça », ajoute la star de 44 ans. « C'est vraiment difficile, mais je pense que nous devons faire ce que nous pouvons pour protéger les personnes qui ont vraiment soutenu et construit notre pays. »

Impliquée pour Chris Young

Lors de la cérémonie, Chris Young a remis à la femme d'affaires le DVF Leadership Award. La star des Kardashians, qui a obtenu son diplôme de droit en mai, a commencé à faire campagne pour la libération de Chris Young en 2018 après avoir appris qu'il avait reçu une peine de prison à vie sans libération conditionnelle pour des délits non violents de possession de marijuana et de cocaïne. Donald Trump a commué le reste de sa peine en janvier 2021. Lors de son discours, Kim Kardashian a indiqué que le fait d'avoir travaillé sur cette affaire l'avait incitée à s'engager pour la cause.

« Mon parcours dans la réforme de la justice pénale se poursuit et j'espère inspirer de plus grandes conversations et créer une plus grande prise de conscience où tout le monde peut travailler ensemble sur cette question cruciale », a-t-elle ajouté. « Il est temps de procéder à un véritable changement pour redonner de l'espoir et offrir à ces personnes une chance équitable dans la vie et la possibilité de se racheter après leur incarcération. »