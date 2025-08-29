Kim Kardashian hausse le ton contre Donald Trump

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Politique migratoire Kim Kardashian hausse le ton contre Donald Trump

Covermedia

29.8.2025 - 18:21

Kim Kardashian a reçu le DVF Leadership Award à Venise, en Italie, jeudi soir. L'occasion pour la jeune diplômée en droit de condamner les raids du président Donald Trump dans le cadre de l'application des lois sur l'immigration et les douanes (ICE).

Kim Kardashian
Kim Kardashian

Covermedia

29.08.2025, 18:21

Kim Kardashian a condamné les raids controversés du président Donald Trump dans le cadre de l'application des lois sur l'immigration et les douanes (ICE).

Au début de l'année, des représentants du gouvernement américain ont lancé l'opération Safeguard, un plan d'application de la loi dont l'objectif est de détenir et d'expulser rapidement les migrants sans papiers dans les grandes villes américaines.

Avant de recevoir un prix récompensant son travail sur la réforme carcérale aux Etats-Unis lors des DVF Awards de Diane von Furstenberg à Venise, en Italie, jeudi (28 août 25), Kim Kardashian a été invitée à donner son avis sur le plan du président pour expulser les immigrés clandestins.

Mariage Bezos/Sánchez. Kim Kardashian en extase: «Nous avons tous pleuré»

Mariage Bezos/SánchezKim Kardashian en extase: «Nous avons tous pleuré»

« Dans les journaux, on entend «Oh, il s'agit de personnes qui ont commis ces crimes" », a-t-elle déclaré, selon Variety. « Mais ensuite, on entend parler de toutes les personnes qui ont travaillé si dur pour construire notre pays, et de tant de personnes qui font partie intégrante de notre pays qui sont touchées. Des gens que je connais. Des gens que mes amis connaissent. »

Kim Kardashian a poursuivi en affirmant qu'il doit y avoir un meilleur moyen de contrôler l'immigration. « Vous voulez croire qu'il y a un message puissant dans la protection, mais vous voyez que ça ne se passe pas vraiment comme ça », ajoute la star de 44 ans. « C'est vraiment difficile, mais je pense que nous devons faire ce que nous pouvons pour protéger les personnes qui ont vraiment soutenu et construit notre pays. »

Impliquée pour Chris Young

Lors de la cérémonie, Chris Young a remis à la femme d'affaires le DVF Leadership Award. La star des Kardashians, qui a obtenu son diplôme de droit en mai, a commencé à faire campagne pour la libération de Chris Young en 2018 après avoir appris qu'il avait reçu une peine de prison à vie sans libération conditionnelle pour des délits non violents de possession de marijuana et de cocaïne. Donald Trump a commué le reste de sa peine en janvier 2021. Lors de son discours, Kim Kardashian a indiqué que le fait d'avoir travaillé sur cette affaire l'avait incitée à s'engager pour la cause.

Tout le gratin à Venise. Les Kardashian volent la vedette à Jeff Bezos et sa future épouse!

Tout le gratin à VeniseLes Kardashian volent la vedette à Jeff Bezos et sa future épouse!

« Mon parcours dans la réforme de la justice pénale se poursuit et j'espère inspirer de plus grandes conversations et créer une plus grande prise de conscience où tout le monde peut travailler ensemble sur cette question cruciale », a-t-elle ajouté. « Il est temps de procéder à un véritable changement pour redonner de l'espoir et offrir à ces personnes une chance équitable dans la vie et la possibilité de se racheter après leur incarcération. »

Les plus lus

Tué devant le restaurant Le Vaudois : un cortège funèbre lui rend hommage
Kim Kardashian hausse le ton contre Donald Trump
Une célèbre milliardaire suisse est décédée
Un jeune de 19 ans incarcéré à la suite des émeutes
Trump veut couper 4,9 milliards de dollars d’aide internationale
Affaire Vipret: la RTS autorisée à livrer de nouveaux éléments