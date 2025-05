Kim Kardashian a annoncé sur Instagram qu'elle a obtenu son diplôme de droit. Fille d'un célèbre avocat, la star de la réalité et femme d'affaires accomplie a réalisé un de ses rêves en devenant juriste.

Kim Kardashian est diplômée de l'école de droit après six ans de formation juridique. Covermedia

Covermedia Covermedia

Kim Kardashian est diplômée de l'école de droit après six ans de formation juridique.

La star de la Famille Kardashian a annoncé la nouvelle mercredi 21 mai (25), et a organisé une petite cérémonie de remise des diplômes pour sa famille et ses amis, dont sa sœur Khloe Kardashian, ses enfants Saint, neuf ans, Chicago, sept ans, et Psalm, six ans, ainsi que son ami Van Jones.

« Vous avez tous fait ce parcours avec moi», a déclaré la nouvelle diplômée dans son discours, qui a été partagé sur Instagram Stories.

La star de la télévision a expliqué qu'elle avait été « abasourdie» par l'état du système juridique et qu'elle avait donc commencé à s'intéresser à la réforme de la justice pénale. C'est ainsi qu'elle s'est inscrite en 2018 à un stage de quatre ans dans un cabinet d'avocats de San Francisco pour entreprendre l'examen du « baby bar», une voie alternative pour ceux qui n'ont pas suivi d'études supérieures. Elle a passé l'examen trois fois avant de le réussir en 2021.

Selon plusieurs médias, Kim Kardashian a également passé l'examen de responsabilité professionnelle (Multistate Professional Responsibility Exam – MPRE) en mars, une étape cruciale pour passer le barreau et devenir avocate. Son mentor juridique a également pris la parole lors de la remise des diplômes. Il a souligné que la fondatrice de SKIMS a étudié « 18 heures par semaine, 48 semaines par an pendant six années d'affilée».

« C'était un travail de longue haleine! C'est un accomplissement tellement cool et je suis si fière. C'était vraiment une source d'inspiration et de motivation», s'est enthousiasmée Khloé Kardashian.

Par un hasard du calendrier, Kim Kardashian a reçu son diplôme durant le procès parisien où sont jugés les « Papys braqueurs» qui l'ont dépouillée de ses bijoux dans son hôtel en 2016.