Kim Kardashian faisait partie des invités au mariage extravagant de Jeff Bezos et Lauren Sánchez, qui s'est tenu à Venise, en Italie, ce week-end. Et sur Instagram, la star de la téléréalité a manifesté son enthousiasme devant une aussi belle mariée.

Kim Kardashian a fait l'éloge des noces extravagantes de Jeff Bezos et Lauren Sánchez. Covermedia

La star de la téléréalité faisait partie des invités VIP durant les trois jours de célébrations du mariage du fondateur d'Amazon et de l'ancienne animatrice, qui ont eu lieu à Venise, en Italie, ce week-end.

Sur ses Instagram Stories, après le mariage, Kim Kardashian a reposté quelques photos des coulisses de la couverture numérique de Vogue de juin 2025.

« Quelle belle mariée tu es! Nous avons tous pleuré en te voyant descendre l'allée dans le plus grand bonheur!», a-t-elle félicité Lauren Sánchez.

Kim Kardashian a ensuite donné quelques détails sur le somptueux mariage, qui s'est déroulé sur l'île de San Giorgio Maggiore.

« La forêt où vous vous êtes mariés était magique, mais l'amour que nous avons tous ressenti dans la pièce est ce que nous n'oublierons jamais et la raison pour laquelle nous vous aimons et vous soutenons tous les deux autant (sic), a poursuivi la femme de 44 ans. Je soutiendrai toujours le couple le plus heureux! Vous méritez tout ça!»

Parmi les autres invités au mariage figuraient la mère de Kim Kardashian, Kris Jenner, et ses sœurs, Khloé Kardashian, Kendall Jenner et Kylie Jenner.

Oprah Winfrey, Gayle King, Usher et Leonardo DiCaprio ont également assisté au spectacle.

Dans une interview accordée à Vogue, Lauren Sánchez (55 ans) a expliqué qu'elle avait choisi une robe sirène en dentelle Dolce & Gabbana faite sur mesure pour la cérémonie parce qu'elle lui donnait l'impression d'être une « princesse».

Elle est passée, a-t-elle déclaré au magazine de mode, de « Je veux une robe moderne simple et sexy» à « Je veux quelque chose qui évoque un moment et à ce que je suis aujourd'hui», ajoutant: « Je suis une personne différente de celle que j'étais il y a cinq ans»,

Jeff Bezos (61 ans) et Lauren Sánchez se sont fiancés en mai 2023.