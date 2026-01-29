  1. Clients Privés
«Je pense qu'ils ont réalisé...» Voilà pourquoi Kim Kardashian a supprimé les photos de Harry et Meghan

Covermedia

29.1.2026 - 11:08

Kim Kardashian s'est penchée dans Khloe in Wonder Land sur le mystère de la disparition des photos des Sussex. Des iamges du prince Harry et de Meghan Markle à la célébration du 70e anniversaire de sa mère Kris Jenner avaient été partagée puis retirées des réseaux sociaux au mois de novembre.

Kim Kardashian a mis fin au mystère qui entourait la disparition des photos du duc et de la duchesse de Sussex sur son compte Instagram.
Kim Kardashian a mis fin au mystère qui entourait la disparition des photos du duc et de la duchesse de Sussex sur son compte Instagram.
Covermedia

Covermedia

29.01.2026, 11:08

En novembre dernier, après la célébration du 70e anniversaire de sa mère Kris Jenner, Kim Kardashian avait publié des photos du prince Harry et Meghan Markle faisant la fête et les avait retirées peu après.

Les fans se sont demandé pourquoi les photos du couple royal à l'anniversaire avaient disparu des réseaux sociaux, alors qu'ils semblaient heureux d'avoir été photographiés à la soirée sur le thème de James Bond. Lors d'une apparition dans le podcast de sa sœur Khloe Kardashian, Khloe in Wonder Land, la star de la télé-réalité a évoqué le « Photogate » pour la première fois.

« C'était vraiment innocent, ce qui est vraiment fou. Maman et Meghan sont amies depuis quelques années et elles ont une relation très douce. On nous a dit qu'on pouvait tout à fait poster ces photos », a expliqué Kim Kardashian. « Et puis après l'avoir partagé, je pense qu'ils ont réalisé que c'était le jour du Souvenir et qu'ils ne voulaient pas être vus à une fête (...) Et puis je pense qu'ils ont réalisé, genre, «Oh, c'était tellement stupide». »

Elle a ajouté que si le prince Harry et Meghan Markle ont été photographiés au gala de charité Baby2Baby le même soir, il y avait une distinction à faire. « C'était bien, mais peut-être pas faire la fête et danser sur la piste ou autre», a noté Kim Kardashain. « Nous les avons donc retirées pour respecter le jour du Souvenir. »

Le prince Harry portait un coquelicot à sa boutonnière, comme le veut la tradition britannique pour le jour du Souvenir (l'Armistice en France), en se rendant à l'anniversaire de Kris Jenner, qui était organisé au manoir de Jeff Bezos et Lauren Sanchez.

