«Chose étonnante» KJ Apa ne s'attendait pas à être père « aussi jeune»

Covermedia

30.8.2025 - 10:20

KJ Apa s'est ouvert sur la façon dont la paternité l'a changé. L'acteur de Riverdale a un fils de trois ans, Sacha, avec son ex-compagne, le mannequin français Clara Berry-

Kj Apa
Kj Apa

Covermedia

30.08.2025, 10:20

KJ Apa a admis qu'il ne s'attendait pas à devenir père à un si jeune âge.

La star de Riverdale, qui a 28 ans, s'est confié sur sa paternité lors d'une récente interview avec The Hollywood Reporter. Alors qu'il a eu un fils de trois ans, Sacha, avec son ex-petite amie le mannequin français Clara Berry, l'acteur a révélé qu'il appréciait d'être père, même si cela n'était pas dans ses plans.

« Je ne m'attendais certainement pas à être père si jeune», a-t-il avoué. « Nous n'essayions pas d'avoir un enfant, mais c'est devenu la chose la plus étonnante qui me soit jamais arrivée.»

KJ Apa a ajouté qu'il se sentait plus « ancré» depuis qu'il avait un enfant. « C'est l'une de ces choses que je vais simplement attribuer à Dieu comme étant une bouée de sauvetage, tu vois, mon fils m'a sauvé à bien des égards et me permet de garder les pieds sur terre. Dans cette industrie, et dans n'importe quelle industrie, je pense qu'en tant qu'humains, nous voulons progresser.»

La star a ajouté que le fait d'être devenu père l'a également encouragé à adopter un rythme plus lent. « Je suis le genre de personne qui veut être douée dans tout ce qu'elle fait, et je veux être le meilleur dans tout ce que je fais, et d'une certaine manière, (la paternité) m'a fait ralentir», se réjouit-il. Etre père le « force à me détendre, à ralentir et à avoir plus confiance dans le fait que tout est comme il faut», dit l'acteur et chanteur néo-zélandais.

Clara Berry a révélé qu'elle et KJ Apa s'étaient séparés en février 2024, après quatre ans de vie commune. L'acteur est actuellement à l'affiche du drame romantique La Carte qui mène jusqu'à toi, actuellement diffusé en streaming sur Prime Video.

