Kourtney Kardashian se voit en rebelle de la société. La star de téléréalité américaine a même confié au micro du podcast de sa soeur, Khloé in Wonder Land, qu'elle aimait « aller à contre-courant (...) avec tout».

Kourtney Kardashian trouve le système scolaire conventionnel « complètement dépassé».

Dans le dernier épisode du podcast Khloé in Wonder Land diffusé le 21 mai (25), Khloé Kardashian a interrogé sa sœur aînée sur leurs différentes approches de la parentalité. Kourtney Kardashian a alors déclaré ne pas vouloir se conformer à ce que font les autres.

« Après avoir entamé une thérapie, j'ai commencé à remettre en question la façon dont nous faisions les choses parfois, la façon dont nous fonctionnons tous. J'aime aller à contre-courant. Je le fais avec tout», a-t-elle affirmé. « Par exemple, dans le système scolaire, je me dis: «Pourquoi les enfants vont-ils à l'école, b*rdel?» C'est complètement dépassé. Alors, je commence à me demander quel est le but à atteindre. Vous voulez faire l'école à la maison? Alors faisons-le.»

Kourtney Kardashian partage Mason, 15 ans, Penelope, 12 ans, et Reign, 10 ans, avec son ancien compagnon Scott Disick, et son fils Rocky, 18 mois, avec son mari actuel, Travis Barker. La star de la télé-réalité de 46 ans a également rappelé qu'elle préférait allaiter ses enfants plutôt que de leur donner des médicaments lorsqu'ils étaient bébés.

« Je pense que vivre de manière authentique, c'est ne pas se conformer à quoi que ce soit... Je préfère allaiter la fièvre de mes enfants plutôt que de leur donner du Tylenol (paracétamol) ou de l'ibuprofène», a poursuivi la star de la téléréalité, qui n'est, rappelons-le, pas médecin.

Il arrive même à Kourtney Kardashian de tenir son petit dernier dans ses bras pendant toute la durée de sa sieste.

« Avec le style d'attachement parental, je le tiens pour ses siestes», a expliqué Kourtney Kardashian, notant qu'elle a déjà bercé le nourrisson pendant cinq heures. « Je m'assois dans mon petit fauteuil, généralement dans la chambre, et j'ai toujours mon petit coussin d'allaitement, et il s'allonge dessus avec mes bras en dessous, puis j'ai une petite couverture anti-radiation que je mets par-dessus pour le protéger des CEM (champs électromagnétiques).»