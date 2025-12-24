  1. Clients Privés
«Langage d'amour» Kris Jenner explique à quoi ressemble Noël chez les Kardashian

Covermedia

24.12.2025 - 16:44

Pour Kris Jenner, les cadeaux sont son «langage d'amour». La mère des Kardashian-Jenner s'applique en chaque fin d'année à créer les fêtes parfaites et à trouver les bons cadeaux pour ses invités, comme elle l'a expliqué à E! News.

Kris Jenner adore offrir des cadeaux à Noël.
Kris Jenner adore offrir des cadeaux à Noël.
Covermedia

Covermedia

24.12.2025, 16:44

Kris Jenner adore offrir des cadeaux à Noël.

Mais la matriarche du clan Kardashian-Jenner trouve la tâche particulièrement difficile pour l'un des membres de sa famille, composée de ses six enfants et 13 petits-enfants.

« Kim est probablement la personne pour laquelle il est le plus difficile d'offrir des cadeaux – elle est très spécifique et particulière dans son environnement, son esthétique, son décor», a confié Kris Jenner à E! News. « Khloé me ressemble beaucoup. Kylie et Kendall aiment la nostalgie de tout cela. Kourtney aime tout et Rob est très semblable à nous toutes.»

Toutefois, la star de téléréalité et femme d'affaires de 70 ans reste experte en la matière, considérant qu'un « super cadeau de fête» est la clé d'une célébration festive inoubliable.

« J'aime renvoyer mes invités chez eux avec un cadeau fabuleux et amusant auquel ils n'auraient pas pensé eux-mêmes», a-t-elle expliqué. « Il s'agit simplement de quelque chose de festif que vos invités aimeraient emporter chez eux. Ils s'en souviendront l'année suivante.

D'autant plus que les cadeaux sont pour elle son « langage d'amour». « Je suis étourdie de manière incontrôlable pendant les fêtes de fin d'année. Alors, pour moi, c'est le paradis», s'est-elle réjouie, alors qu'elle attend toujours avec impatience les célébrations de fin d'année, durant lesquelles elle organise avec sa famille de grandes fêtes. « Il faut fixer la date, envoyer une invitation – et c'est ce qui rend l'événement réel. Il faut avoir un bon bar, beaucoup de cocktails festifs, même s'ils ne sont pas alcoolisés», a-t-elle ajouté, alors qu'« un peu de musique suffit à créer une ambiance et une certaine magie».

