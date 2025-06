Kristen Stewart joue dans le film «The Wrong Girls», réalisé par son épouse, Dylan Meyer. Et c'est peu de dire que l'actrice a été soufflé par les talents de sa moitié sur un plateau de tournage.

Kristen Stewart est en admiration devant les talents de réalisatrice de son épouse Dylan Meyer. Covermedia

L'actrice de Twilight a récemment terminé le tournage de «The Wrong Girls», la première réalisation de la scénariste Dylan Meyer, dans laquelle son personnage acquiert des capacités télépathiques après avoir ingéré une drogue expérimentale. Kristen Stewart a joué dans ce drame peu de temps après avoir réalisé elle-même son premier long-métrage, The Chronology of Water, qui met en scène Imogen Poots.

Comparant les deux projets dans une interview accordée au New York Times, la star a admis que leurs expériences de réalisation étaient très différentes.

« Nos deux films nous reflètent. Elle a eu une expérience tellement différente. J'ai été très impressionnée par l'élégance avec laquelle le film est sorti de Dylan», a-t-elle déclaré. « "J'avais littéralement fait du miel (dans mon film), j'étais tellement folle. Elle a été témoin d'une telle manie!»»

La jeune femme de 35 ans a passé huit ans à essayer de réaliser The Chronology of Water, qui raconte l'histoire d'une nageuse devenue écrivaine et luttant contre l'addiction et les traumatismes. Elle a laissé entendre qu'il y avait eu beaucoup de difficultés en cours de route, y compris la prise de « décisions drastiques en fin de partie».

« Vous devez faire quelque chose de très peu féminin, c'est-à-dire casser des choses et écouter vos impulsions contre la raison et le sens pratique. Nous avons fini par laisser tomber six semaines de préparation et par réaliser librement le film auquel j'avais pensé pendant huit ans, au lieu d'essayer de contrôler toutes les images et tous les flashs qui étaient inscrits dans le scénario», a-t-elle déclaré. « N'importe qui d'autre aurait dit: «Ce n'est pas possible, on ne peut pas vraiment le faire dans ces circonstances». Et moi, je me suis dit qu'il fallait mourir en essayant. Et nous avons fait un film.»

Kristen Stewart a ajouté que cette expérience l'a amenée à traiter les réalisateurs différemment pour ses projets suivants: «Je ne remettrai plus jamais rien en question. Je me dis: «Je ferai tout ce que tu veux! Je suis à vous»».

La star de Spencer, qui a présenté son film en avant-première au Festival de Cannes de cette année, s'est mariée avec Dylan Meyer en avril, après presque six ans de relation.