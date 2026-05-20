Kylie Minogue révèle avoir souffert d'un deuxième cancer

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«J'ai pu garder ça pour moi» Kylie Minogue révèle avoir souffert d'un deuxième cancer

Covermedia

20.5.2026 - 11:30

Kylie Minogue s'est confiée sur ses derniers ennuis de santé dans son nouveau documentaire Netflix, KYLIE. La chanteuse australienne a dévoilé qu'elle avait eu une récidive de son cancer du sein en 2021.

La star a précisé qu'elle ne se sentait pas à l'aise à l'idée de partager cette épreuve avec ses fans.
La star a précisé qu'elle ne se sentait pas à l'aise à l'idée de partager cette épreuve avec ses fans.

Covermedia

20.05.2026, 11:30

Kylie Minogue avait gardé pour elle le deuxième cancer contre lequel elle s'est battue il y a cinq ans, mais a finalement décidé d'en parler. La chanteuse australienne a appris qu'elle était atteinte d'un cancer du sein en mai 2005 et a subi une mastectomie partielle ainsi qu'une chimiothérapie.

Alors que Kylie Minogue avait rendu publique sa première atteinte, c'est dans le nouveau documentaire KYLIE, sorti mardi 19 mai, que l'interprète du tube Spinning Around a annoncé qu'elle avait de nouveau reçu un diagnostic de cancer début 2021.

Confidences. Kylie Minogue explique pourquoi elle n’a pas eu d’enfant

ConfidencesKylie Minogue explique pourquoi elle n’a pas eu d’enfant

«J'ai pu garder ça pour moi... Pas comme la première fois», se souvient-elle, faisant référence à l'énorme attention médiatique dont elle avait fait l'objet à l'époque de sa première maladie.

Kylie Minogue a immédiatement enchaîné sur de bonnes nouvelles. «Heureusement, j'ai réussi à m'en sortir. Encore une fois. Et tout va bien. Bon, qui sait ce que l'avenir nous réserve, mais la musique pop me nourrit... Ma passion pour la musique est plus forte que jamais», dit-elle dans ce nouveau documentaire.

La star a ajouté qu'elle ne se sentait pas à l'aise à l'idée de partager cette épreuve avec ses fans, surtout après le succès de son single Padam Padam en 2023. «Je ne me sentais pas obligée de le dire au monde entier, et en fait, je n'en étais tout simplement pas capable à l'époque, car je n'étais plus que l'ombre de moi-même», a expliqué la chanteuse de 57 ans.

Cependant, Kylie Minogue était tiraillée entre le désir de révéler cette nouvelle épreuve et l'incapacité à le faire. «À un moment donné, je ne voulais plus sortir de chez moi. Padam Padam m'a ouvert tant de portes, mais au fond de moi, je savais que le cancer n'était pas qu'un simple incident de parcours dans ma vie. Et je voulais vraiment raconter ce qui s'était passé pour pouvoir tourner la page. Je participais à des interviews et à chaque occasion, je me disais: «C'est le moment», mais je gardais ça pour moi.»

Kylie Minogue a expliqué que la chanson Story, tirée de son seizième album studio, Tension, parlait de cette période particulière de sa vie. «J'avais besoin de quelque chose qui témoigne de cette période», a-t-elle ajouté, sans donner plus de détails sur son état de santé. KYLIE, une docu-série en trois parties, est désormais disponible en streaming sur Netflix.

Les plus lus

Plus de 75'000 contrôles - une route romande est prisée des chauffards
Les secours valaisans primés pour leur intervention à Crans-Montana
«On a voulu miser sur des valeurs sûres et des joueurs méritants»
Kylie Minogue révèle avoir souffert d'un deuxième cancer
Les corps des deux derniers plongeurs italiens ont été remontés aux Maldives
Le plus vieil «ours» de Suisse est à vendre