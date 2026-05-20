Kylie Minogue révèle avoir souffert d'un deuxième cancer

Kylie Minogue s'est confiée sur ses derniers ennuis de santé dans son nouveau documentaire Netflix, KYLIE. La chanteuse australienne a dévoilé qu'elle avait eu une récidive de son cancer du sein en 2021.

La star a précisé qu'elle ne se sentait pas à l'aise à l'idée de partager cette épreuve avec ses fans.

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Kylie Minogue avait gardé pour elle le deuxième cancer contre lequel elle s'est battue il y a cinq ans, mais a finalement décidé d'en parler. La chanteuse australienne a appris qu'elle était atteinte d'un cancer du sein en mai 2005 et a subi une mastectomie partielle ainsi qu'une chimiothérapie.

Alors que Kylie Minogue avait rendu publique sa première atteinte, c'est dans le nouveau documentaire KYLIE, sorti mardi 19 mai, que l'interprète du tube Spinning Around a annoncé qu'elle avait de nouveau reçu un diagnostic de cancer début 2021.

«J'ai pu garder ça pour moi... Pas comme la première fois», se souvient-elle, faisant référence à l'énorme attention médiatique dont elle avait fait l'objet à l'époque de sa première maladie.

Kylie Minogue a immédiatement enchaîné sur de bonnes nouvelles. «Heureusement, j'ai réussi à m'en sortir. Encore une fois. Et tout va bien. Bon, qui sait ce que l'avenir nous réserve, mais la musique pop me nourrit... Ma passion pour la musique est plus forte que jamais», dit-elle dans ce nouveau documentaire.

La star a ajouté qu'elle ne se sentait pas à l'aise à l'idée de partager cette épreuve avec ses fans, surtout après le succès de son single Padam Padam en 2023. «Je ne me sentais pas obligée de le dire au monde entier, et en fait, je n'en étais tout simplement pas capable à l'époque, car je n'étais plus que l'ombre de moi-même», a expliqué la chanteuse de 57 ans.

Cependant, Kylie Minogue était tiraillée entre le désir de révéler cette nouvelle épreuve et l'incapacité à le faire. «À un moment donné, je ne voulais plus sortir de chez moi. Padam Padam m'a ouvert tant de portes, mais au fond de moi, je savais que le cancer n'était pas qu'un simple incident de parcours dans ma vie. Et je voulais vraiment raconter ce qui s'était passé pour pouvoir tourner la page. Je participais à des interviews et à chaque occasion, je me disais: «C'est le moment», mais je gardais ça pour moi.»

Kylie Minogue a expliqué que la chanson Story, tirée de son seizième album studio, Tension, parlait de cette période particulière de sa vie. «J'avais besoin de quelque chose qui témoigne de cette période», a-t-elle ajouté, sans donner plus de détails sur son état de santé. KYLIE, une docu-série en trois parties, est désormais disponible en streaming sur Netflix.