«Ce n'est pas toujours facile» Léa Haddad de la Star Academy est enceinte de son premier enfant

Covermedia

30.12.2025 - 12:47

Léa Haddad a annoncé une excellente nouvelle à sa communauté Instagram. La finaliste de la 10e saison de la Star Academy attend son premier enfant.

Léa Haddad
Léa Haddad

Covermedia

30.12.2025, 12:47

Léa Haddad va pouponner en 2026 !

La demi-finaliste de la saison 10 de la Star Academy a annoncé être enceinte de son premier enfant sur Instagram avec de jolis photos de son ventre rond. « Je ne savais pas trop par où commencer... alors les images valent mille mots », justifie-t-elle en regard des clichés où on la voit en simple jean et débardeur blanc.

« Ce n'est pas toujours facile, mais je suis profondément reconnaissante pour ce cadeau qui rappelle que ça vaut la peine de se battre», note celle qui a révélé en 2024, sur la chaîne Youtube de Sam Zirah, avoir subi une fausse couche au bout de trois mois de grossesse. Cette même année, la chanteuse de 25 ans a épousé son compagnon Alon au bout de six mois de relation.

« J'ai du mal à réaliser qu'on sera trois», conclut-elle en Story.

