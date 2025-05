Des fans de Taylor Swift ont cru voir des indices indiquant l'annonce d'une nouvelle version de son album «Reputation» aux American Music Awards (AMAs). Mais la pop star ne s'y est pas présentée.

Taylor Swift a déçu les fans qui espéraient une annonce concernant le ré-enregistrement de son album Reputation lors des AMAs. Covermedia

Covermedia Covermedia

Taylor Swift a déçu les fans qui espéraient une annonce concernant le ré-enregistrement de son album «Reputation» lors des AMAs.

Les rumeurs sur cette annonce ont émergé lorsque des fans ont affirmé en ligne que la chanteuse avait caché le chiffre 26 – en référence au 26 mai – à divers endroits, suggérant ainsi qu'elle pourrait annoncer son nouveau réenregistrement lors de la cérémonie de remise des prix ce jour-là.

Sur le site Web de la pop star, les articles étaient soldés à 26%, et l'ordre des liens – vêtements, musique, accessoires, soldes – indiquait les initiales « AMAs». Or, la chanteuse ne s'est pas montrée sur le tapis rouge alors qu'elle était en lice pour six prix: Artiste de l'année, Artiste pop féminine préférée, Album de l'année, Album pop préféré, Collaboration de l'année et Artiste en tournée préférée. Elle n'en a remporté aucun.

Taylor Swift a annoncé en 2019 qu'elle allait réenregistrer ses six premiers albums après que son ancien label, Big Machine Records, a été racheté par Scooter Braun, qui a récupéré les droits sur ses enregistrements originaux. À ce jour, la star de 35 ans a réédité quatre de ses six premiers albums. Seuls Reputation et son premier album, Taylor Swift sont encore en attente. Tous ses albums ré-enregistrés se sont hissés en tête des hit-parades et Taylor Swift y a ajouté des chansons inédites.