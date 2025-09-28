  1. Clients Privés
Californie L'actrice et chanteuse Selena Gomez a épousé Benny Blanco

ATS

28.9.2025 - 06:11

L'actrice et chanteuse américaine Selena Gomez a épousé samedi le producteur de musique Benny Blanco. La cérémonie qui a réuni des dizaines de stars près de Santa Barbara, dans le sud de la Californie.

L'actrice Selea Gomez et le producteur Benny Blanco se sont dit "oui", samedi.
L'actrice Selea Gomez et le producteur Benny Blanco se sont dit "oui", samedi.
ATS

Keystone-SDA

28.09.2025, 06:11

28.09.2025, 07:51

La vedette de la série «Only Murders in the Building» a publié sur Instagram une série de photos et de vidéos du mariage, avec elle en robe de satin blanc et Benny Blanco en smoking en train de prendre diverses poses affectueuses.

Selena Gomez, 33 ans, et Benny Blanco – de son vrai nom Benjamin Joseph Levin -, 37 ans, avaient rendu publique leur relation en décembre 2023 et s'étaient fiancés un an plus tard, selon le magazine Vogue.

D'après ce même magazine, la cérémonie a eu lieu à Hope Ranch, dans le comté de Santa Barbara, à 145 km au nord-ouest de Los Angeles. Parmi les 170 invités figuraient la superstar américaine Taylor Swift, meilleure amie de longue date de Selena Gomez, le chanteur britannique Ed Sheeran, la riche héritière Paris Hilton, ou encore les partenaires de l'actrice dans «Only Murders in the Building» Steve Martin et Martin Short.

Benny Blanco a participé à la production de certains des plus grands succès de Selena Gomez, notamment les singles «Same Old Love» et «Kill Em with Kindness» sortis en 2015. Le duo a sorti un album collaboratif, «I Said I Love You First», en mars.

