L'ex-conseiller en relations publiques de Sean « Diddy» Combs, jugé pour trafic sexuel, a fait part de ses réflexions sur la star du rap. Rob Shuter a avoué à The Hollywood Reporter que, comme d'autres travailleurs dans le milieu, il avait appris « à détourner le regard».

Sean 'Diddy' Combs

Covermedia Covermedia

L'ancien conseiller en relations publiques de P. Diddy a rompu le silence au sujet de son ancien client, qui est jugé à New York pour racket, trafic sexuel et transport en vue de la prostitution.

Rob Shuter a travaillé avec le chanteur et musicien au début des années 2000 et a été horrifié par les accusations qui pèsent sur la star.

Dans un article de The Hollywood Reporter, l'ancien employé du rappeur s'est interrogé sur sa place dans l'affaire: « Alors que Sean «Diddy» Combs est confronté à une cascade d'accusations – notamment de viol, d'agression sexuelle, de trafic sexuel et d'abus physique – qu'il a toutes niées, je suis confronté à une question que je ne peux plus éluder: Qu'est-ce qui est le plus accablant? Ne pas savoir? Ou ne pas vouloir savoir?»

Rob Shuter a sous-pesé les deux approches, notant que l'une relèverait de « l'ignorance» tandis que l'autre s'apparenterait à de « la complicité». Mais l'homme affirme qu'il n'a jamais eu connaissances des actes reprochés à l'ancien magnat du hip-hop et précise son propos.

« Quand je dis que je n'ai pas remarqué le comportement présumé, je le pense vraiment, mais je comprends aussi les raisons pour lesquelles j'ai pu refuser de le faire», a-t-il avoué. « Ce refus n'était pas motivé par de la malveillance. Il est le fruit de l'ambition. De l'admiration. Du ronronnement séduisant d'être nécessaire à quelqu'un que le monde adorait. Il est étonnant de constater ce que nous ne voyons pas lorsqu'une célébrité est dans la pièce.»

Rob Shuter, qui anime aujourd'hui un podcast intitulé Naughty But Nice, a expliqué qu'il était resté concentré sur son travail: « Je me suis convaincu que je faisais du bon travail. Je lançais des marques, je faisais des couvertures de magazines, je façonnais des récits. (Mais) ce que je faisais en réalité, c'était gérer un mirage. Et comme tant d'autres dans l'écosystème du divertissement – agents, producteurs, stylistes, cadres, managers – j'ai appris à détourner le regard».

L'ancien attaché de presse de P. Diddy espère désormais que la vérité l'emportera dans cette affaire.