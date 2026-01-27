  1. Clients Privés
Agression sexuelle L'ancienne assistante de Marilyn Manson relance sa plainte

Covermedia

27.1.2026 - 11:27

Ashley Walters, l'ancienne assistante de Marilyn Manson, a réussi à relancer son plainte pour agression sexuelle contre le rocker. L'affaire a repris lundi (26 janvier 26), lorsque le juge Steve Cochran a rouvert le dossier en raison d'une nouvelle loi californienne, rapporte Billboard.

L'ancienne assistante de Marilyn Manson a relancé sa plainte pour agression sexuelle contre la rock star controversée.
L'ancienne assistante de Marilyn Manson a relancé sa plainte pour agression sexuelle contre la rock star controversée.
Covermedia

Covermedia

27.01.2026, 11:27

Ashley Walters avait porté plainte contre Brian Warner, de son vrai nom, en 2021. Ses tentatives avaient été rejetées, puis relancées en appel, avant d'être à nouveau rejetées en décembre 2025 pour cause de non-respect des délais. L'affaire a néanmoins repris lundi, lorsque le juge Steve Cochran a rouvert le dossier en raison d'une nouvelle loi californienne, rapporte Billboard.

Le projet de loi 250 de l'Assemblée, entré en vigueur le 1er janvier, ouvre un délai de deux ans aux victimes présumées d'abus sexuels pour intenter des actions en justice contre leurs agresseurs, qui seraient autrement prescrites. Le juge a décidé que cette nouvelle fenêtre permettait à Ashley Walters de contourner le délai de prescription de deux ans pour ses accusations. La jeune femme affirme que Marilyn Manson l'a soumise à « l'exploitation sexuelle, la manipulation et aux abus psychologiques » de 2010 à 2011.

« La demande de réexamen déposée par Ashley Walters le 7 janvier 2026 est acceptée », peut-on lire dans une brève ordonnance du tribunal. « La loi réactive la plainte. La cour ordonne l'annulation et la suppression de la décision de rejet prononcée le 16 décembre concernant l'ensemble de l'action. »

Dans une déclaration faite lundi, les avocats d'Ashley Walters se sont dits « ravis » de cette décision. « M. Warner a tenté à maintes reprises d'éviter de rendre des comptes pour les abus qu'il a commis à l'encontre de Mme Walters », peut-on lire dans un communiqué. « Nous sommes impatients de continuer à défendre farouchement Mme Walters jusqu'à ce que M. Warner réponde enfin de ses abus. »

Ashley Walters est l'une des nombreuses femmes ayant accusé Marilyn Manson d'abus sexuels ces dernières années, à commencer par son ancienne fiancée, Evan Rachel Wood. Une nouvelle comparution devant le tribunal est prévue pour le mois de mars.

