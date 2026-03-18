Amy Winehouse a succombé à une surdose accidentelle d'alcool à l'âge de 27 ans à son domicile de Londres en juillet 2011. Son ex-mari, Blake Fielder-Civil est souvent accusé d'avoir entraîné la chanteuse dans l'addiction, ce qu'il a démenti dans le podcast We Need to Talk.

L'ex-mari d'Amy Winehouse, Blake Fielder-Civil, a répondu à ceux qui le tiennent responsable de la mort de la chanteuse. Covermedia

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L'ex-mari d'Amy Winehouse, Blake Fielder-Civil, a répondu à ceux qui le tiennent responsable de la mort de la chanteuse.

L'interprète de Back to Black, qui luttait contre la toxicomanie et les maladies mentales, a été retrouvée morte à l'âge de 27 ans à son domicile de Londres en juillet 2011. Le médecin légiste a attribué son décès à un empoisonnement à l'alcool et a indiqué qu'aucune substance illégale n'avait été identifiée dans son organisme.

Lors d'une interview pour le podcast We Need to Talk mardi (17 mars 26), Blake Fielder-Civil a répondu à l'allégation selon laquelle il serait responsable de la mort prématurée d'Amy.

« Je sais que beaucoup de gens, en particulier ceux qui lisaient les médias il y a 20 ans, pensent que la mort d'Amy est de ma responsabilité», a-t-il déclaré. « Comme je l'ai toujours dit, je ne me soustrais jamais à mes responsabilités. Si j'avais fait quelque chose, je le reconnaîtrais.»

Amy Winehouse et Blake Fielder-Civil ont été mariés de 2007 à 2009, date à laquelle leur divorce a été prononcé. Il était en prison pour vol au moment de la mort de son ex-femme. Il a confirmé qu'il était avec l'interprète de Rehab lorsqu'elle a essayé l'héroïne pour la première fois, mais a insisté sur le fait qu'elle avait « commencé à essayer la cocaïne» avant.

« Je n'ai jamais blâmé une personne qui m'a donné de la drogue pour la première fois», a poursuivi l'homme de 43 ans. « Je n'ai jamais compris que ces gens pensent que j'ai forcé Amy à se droguer. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé.»

Blake Fielder-Civil a souligné qu'Amy Winehouse était une « femme forte» et qu'ils n'étaient « que de jeunes toxicomanes» à l'époque.

« Ce n'est pas lui manquer de respect que de dire cela, mais Amy a fait ce qu'elle voulait faire. Et même si l'alcool avait commencé à lui faire du mal, elle a continué... Je ne suis jamais là pour dire qu'Amy était mauvaise. Mais je sais qu'Amy ne voudrait pas que je sois encore assis ici, 20 ans plus tard, à dire que tout est de ma faute. Elle m'aurait dit: «Fais ce qu'il faut, bébé. Allez, dis-leur la vérité. Dis-leur la vérité».»