«Si j'avais fait quelque chose, je le reconnaîtrais»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

L'ex d'Amy Whinehouse brise le silence «Si j'avais fait quelque chose, je le reconnaîtrais»

Covermedia

18.3.2026 - 15:44

Amy Winehouse a succombé à une surdose accidentelle d'alcool à l'âge de 27 ans à son domicile de Londres en juillet 2011. Son ex-mari, Blake Fielder-Civil est souvent accusé d'avoir entraîné la chanteuse dans l'addiction, ce qu'il a démenti dans le podcast We Need to Talk.

L'ex-mari d'Amy Winehouse, Blake Fielder-Civil, a répondu à ceux qui le tiennent responsable de la mort de la chanteuse.
L'ex-mari d'Amy Winehouse, Blake Fielder-Civil, a répondu à ceux qui le tiennent responsable de la mort de la chanteuse.
Covermedia

Covermedia

18.03.2026, 15:44

L'ex-mari d'Amy Winehouse, Blake Fielder-Civil, a répondu à ceux qui le tiennent responsable de la mort de la chanteuse.

L'interprète de Back to Black, qui luttait contre la toxicomanie et les maladies mentales, a été retrouvée morte à l'âge de 27 ans à son domicile de Londres en juillet 2011. Le médecin légiste a attribué son décès à un empoisonnement à l'alcool et a indiqué qu'aucune substance illégale n'avait été identifiée dans son organisme.

Lors d'une interview pour le podcast We Need to Talk mardi (17 mars 26), Blake Fielder-Civil a répondu à l'allégation selon laquelle il serait responsable de la mort prématurée d'Amy.

« Je sais que beaucoup de gens, en particulier ceux qui lisaient les médias il y a 20 ans, pensent que la mort d'Amy est de ma responsabilité», a-t-il déclaré. « Comme je l'ai toujours dit, je ne me soustrais jamais à mes responsabilités. Si j'avais fait quelque chose, je le reconnaîtrais.»

Amy Winehouse et Blake Fielder-Civil ont été mariés de 2007 à 2009, date à laquelle leur divorce a été prononcé. Il était en prison pour vol au moment de la mort de son ex-femme. Il a confirmé qu'il était avec l'interprète de Rehab lorsqu'elle a essayé l'héroïne pour la première fois, mais a insisté sur le fait qu'elle avait « commencé à essayer la cocaïne» avant.

« Je n'ai jamais blâmé une personne qui m'a donné de la drogue pour la première fois», a poursuivi l'homme de 43 ans. « Je n'ai jamais compris que ces gens pensent que j'ai forcé Amy à se droguer. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé.»

Blake Fielder-Civil a souligné qu'Amy Winehouse était une « femme forte» et qu'ils n'étaient « que de jeunes toxicomanes» à l'époque.

« Ce n'est pas lui manquer de respect que de dire cela, mais Amy a fait ce qu'elle voulait faire. Et même si l'alcool avait commencé à lui faire du mal, elle a continué... Je ne suis jamais là pour dire qu'Amy était mauvaise. Mais je sais qu'Amy ne voudrait pas que je sois encore assis ici, 20 ans plus tard, à dire que tout est de ma faute. Elle m'aurait dit: «Fais ce qu'il faut, bébé. Allez, dis-leur la vérité. Dis-leur la vérité».»

Les plus lus

La chute d'une télécabine fait un mort – Ce que l'on sait
Après le drame de Chiètres, grosse frayeur dans un bus bernois
Isolé et incohérent ? Trump serait prêt à lâcher le Détroit d'Ormuz
L’Italie pourrait être repêchée pour la Coupe du monde 2026
«Si j'avais fait quelque chose, je le reconnaîtrais»
«La France doit garantir un lieu» – Genève ne veut pas de manif