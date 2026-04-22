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Mort de Nathalie Baye «Nous avons partagé tellement de...» – L'hommage de Sylvie Vartan 

Covermedia

22.4.2026 - 17:50

Sylvie Vartan a partagé un tendre message pour honorer la mémoire de Nathalie Baye. Son court message, accompagné d'une jolie photo de la comédienne décédée le 17 avril (26), témoigne de sa tristesse.

Sylvie Vartan est « toujours sous le choc» de la mort de Nathalie Baye.
Sylvie Vartan est « toujours sous le choc» de la mort de Nathalie Baye.
Covermedia

Covermedia

22.04.2026, 17:50

Dans un message aussi court qu'ému, la star de la chanson s'est adressée sur Instagram à son amie, morte vendredi 17 avril (26), à l'âge de 77 ans des suites de la maladie à corps de Lewy.

« Toujours sous le choc, j'ai du mal à croire que tu sois partie», lui écrit-elle.

L'ex-femme de Johnny Hallyday rappelle qu'avec celle qui fut également la compagne du chanteur de Que je t'aime « nous avons partagé tellement de moments d'émotion».

La mère de David Hallyday a également associé à son hommage Laura Smet, la fille de Nathalie Baye et demi-sœur de David. « Tendres pensées à Laura et à tous les tiens», a écrit Sylvie Vartan, avec des émojis de cœurs et cœur brisé et de prière.

Pour illustrer son message à son amie disparue, la chanteuse de Quand tu es là a choisi une très jolie photo de Nathalie Baye, qui regarde vers le ciel, la tête légèrement relevée, sur un fond de nature.

Les obsèques de Nathalie Baye se dérouleront vendredi 24 avril (26) en l'église Saint-Sulpice, à Paris. La famille a fait savoir à l'AFP que l'inhumation se tiendrait dans la « plus stricte intimité».

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