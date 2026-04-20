L'hommage poignant de Shana Chasman à sa mère Nadia Farès

L'actrice Nadia Farès est morte vendredi 17 avril (26) et, dimanche, sa fille aînée Shana Chasman a publié sur Instagram un émouvant message. Un carrousel de photos accompagne son long texte, qui évoque les derniers instants de la comédienne des Rivières pourpres.

Nadia Farès

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L'actrice Nadia Farès s'est éteinte vendredi 17 avril (26), à 57 ans, après un malaise cardiaque la semaine précédente.

Elle avait été prise en charge par les pompiers et hospitalisée après avoir été retrouvée au fond de la piscine d'un club de sport privé à Paris. Plongée dans un coma artificiel, la comédienne des Rivières pourpres ne s'est pas réveillée.

Face à ce drame, sa fille aînée, Shana Chasman a envoyé une ultime et longue missive à sa mère, accompagnée de nombreuses photos de famille et d'une petite vidéo. Dans son texte, elle insiste sur la violence du choc provoqué par cette soudaine disparition. « Ça ne semble pas réel, mais c'est la chose la plus réelle que j'ai jamais traversée. Je n'aurais jamais imaginé que tu partirais si tôt. Je pensais qu'on avait le temps», a-t-elle écrit.

La fille de Nadia Farès raconte également leurs derniers instants ensemble, dans cette chambre de l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière. L'actrice de Nid de guêpes, qui s'apprêtait à réaliser son premier film derrière la caméra, y avait été admise dimanche, en urgence absolue.

Se tenant près de sa mère inconsciente, Shana Chasman lui a apporté caresses et baisers. Dans son message, qui s'adresse à celle qui est partie, la jeune femme a rappelé ses prières pour qu'elle « se réveille». Tendrement, délicatement, la fille a évoqué ses petits gestes au chevet de sa mère: le comptage des « taches de rousseur sur (sa) peau», la main que l'on serre et les doigts que l'on compare à ceux de celle qu'on veut retenir. Les encouragements qu'elle lui a prodigués pour qu'elle se remette.

« Je t'ai tenue dans mes bras, en te disant de sauver tes forces, que tu avais une longue route de rétablissement devant toi», se souvient Shana Chasman.

La jeune femme révèle également ce petit et ultime miracle, quand elle a chanté pour Nadia Farès. « Tu as ouvert les yeux, j'ai vu ça comme un signe, que tu as fait ça pour nous dire que tu nous entendais», écrit-elle. D'ailleurs Shana Chasman dit savoir que sa mère était consciente de la présence de ses filles, et que pour cette raison, elle « n'avait pas peur».

«Tu es mon ange»

La jeune fille en deuil a témoigné de sa gratitude envers sa mère pour « avoir attendu notre arrivée, que nous soyons là, avant de nous quitter».

Shana Chasman a également égrené les souvenirs des moments heureux avant que ne survienne le tragique accident et a terminé sa lettre par un touchant adieu. « Tu m'as donné une voix. L'univers t'a emportée, et c'est incroyablement injuste. Cette douleur est insupportable, maman. Repose paisiblement, maman. Tu es mon ange. Veille sur nous s'il te plaît. Je t'aime».

Nadia Farès avait déjà souffert de problèmes cardio-vasculaires dans le passé, comme elle l'avait révélé dans Gala en janvier dernier (26). En 2007, l'actrice avait été opérée d'un anévrisme qu'elle avait qualifié de « bombe à retardement». Elle avait révélé avoir subi trois opérations du cœur en quatre ans.

Jean Dujardin, Elsa Zylberstein, Josiane Balasko, Guillaume Canet sont parmi les amis de Nadia Farès du monde du spectacle à avoir témoigné de leur tristesse et émotion face à ce décès prématuré et « injuste», et envoyé leurs pensées aux deux filles de l'actrice, Shana et Cylia, qui lui avait rendu hommage samedi sur Instagram.