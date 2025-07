Un homme prétendant être le fils biologique de Jay-Z a abandonné ses dernières poursuites, indique Us Weekly. Le magnat de la musique et mari de Beyoncé affirme qu'il est harcelé depuis près de quinze ans par cet homme.

Un homme prétendant être le fils de Jay-Z a abandonné ses poursuites fédérales contre le magnat de la musique. Covermedia

Selon des documents judiciaires obtenus par Us Weekly, Rymir Satterthwaite a déposé un avis de retrait auprès du tribunal.

Au cours du week-end, il a publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il aborde la question du retrait. Il a déclaré: « Ces deux dernières semaines ont été folles. Je n'ai pas cessé de me battre. J'ai retiré mon dossier», ajoutant qu'il se passait « beaucoup de choses derrière les portes closes».

« Nous devons prendre du recul et jouer aux échecs, pas aux dames», poursuivi le jeune homme de 32 ans, laissant entendre qu'il changeait de stratégie pour faire reconnaître la prétendue paternité de Jay-Z.

Jay-Z a déjà indiqué que Rymir Satterthwaite avait reçu une injonction en 2022 pour avoir déposé autant de documents judiciaires « inconsistants».

L'équipe juridique du cofondateur de Roc Nation avait demandé que cette dernière action en justice, déposée devant un tribunal fédéral, soit immédiatement rejetée.

Le magnat de la musique a déclaré qu'il était confronté aux revendications de M. Satterthwaite depuis 2010. Il affirme que ce dernier et sa marraine le harcèlent depuis des années et que les demandes formulées dans la nouvelle plainte ont été « abordées» et « rejetées» dans de nombreux autres tribunaux « à maintes reprises».

Dans son dossier, Jay-Z, qui est marié à la chanteuse Beyoncé, indique qu'il a été traîné à plusieurs reprises devant les tribunaux par M. Satterthwaite, Wanda, la défunte mère de ce dernier, et sa marraine « sur la base de la fausse affirmation» selon laquelle M. Satterthwaite est son fils biologique.

Rymir Satterthwaite réclame simplement un test de paternité. « Pourquoi ne peut-il pas prouver que j'ai tort?» s'était-il interrogé auprès du Daily Mail en décembre 2024.