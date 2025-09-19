L'étonnante passion du fils de David Guetta à 18 mois

David Guetta soulève régulièrement de la fonte pour s'entretenir. Le DJ, qui prépare The Ultimate Monolith Show au Stade de France les 12 et 13 juin prochains, a révélé jeudi (18 septembre 25) sur le plateau de Quotidien que son fils d'un an et demi a déjà le virus de la salle de sport.

David Guetta a annoncé une deuxième date au Stade de France le 12 juin 2026, en plus de celle du 13 juin qui affiche déjà complet, sur le plateau de Quotidien jeudi.

Les deux dates de The Ultimate Monolith Show, s'annoncent particulièrement exigeantes physiquement pour la star.

Ambre Chalumeau n'a d'ailleurs pas manqué dans sa chronique de souligner la bonne forme du DJ, habitué des salles de sport. L'occasion pour Yann Barthès de partager une vidéo, postée par la star il y a quelques semaines sur Instagram, où l'on voit son fils Cyan, âgé de 18 mois, qu'il a eu avec Jessica Ledon, sa compagne depuis 2016, s'essayer aux tractions, soutenu bien évidemment par son papa sportif.

Le DJ a alors confié que l'enfant est « complètement obsédé par la salle de gym». « Quand je le sors de la salle de gym, il pleure. Et tous les jours, il me dit: «Papa, gym! Papa, gym!» Tous les jours», assure-t-il, amusé.

David Guetta a également deux enfants nés de sa précédente relation avec Cathy Guetta: Tim-Elvis, né en 2004 et Angie, née en 2007.