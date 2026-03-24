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«Je m'en fous complètement» La blague à 3 millions de dollars de Zara Larsson

Covermedia

24.3.2026 - 10:57

Zara Larsson dit avoir perdu un contrat de 3 millions de dollars pour une blague sur l'avortement faite sur TikTok. Dans plusieurs messages, l'artiste suédoise a défendu son humour et réaffirmé sa «position» sur l'interruption volontaire de grossesse.

Zara Larsson a révélé qu'elle avait perdu un contrat de 3 millions de dollars avec une marque après avoir fait une blague sur l'avortement dans une discussion sur TikTok.
Zara Larsson a révélé qu'elle avait perdu un contrat de 3 millions de dollars avec une marque après avoir fait une blague sur l'avortement dans une discussion sur TikTok.
Covermedia

Covermedia

24.03.2026, 10:57

L'auteure-compositrice-interprète suédoise a déclaré avoir raté cette opportunité lucrative à la suite de sa réaction à une vidéo postée par une fan sur la plateforme. Celle-ci avait publié une vidéo de Zara Larsson en concert et avait écrit en légende: « Je ne savais pas que j'étais enceinte à ce moment-là, mais au moins mon bébé a pu écouter Midnight Sun avant que je ne l'avorte.»

Dans les commentaires, Zara Larsson a répondu: « J'ai tout tué avec cette prestation, puis toi tu l'as tué après la prestation», ajoutant « purrrrrr», expression qui signifie en anglais le ronronnement de plaisir d'un chat.

La chanteuse de 28 ans a depuis essuyé de vives critiques pour avoir semblé prendre l'avortement à la légère. Elle a ensuite révélé qu'un partenariat potentiel avec une marque avait été annulé en conséquence.

Abordant la controverse dans une nouvelle vidéo, la chanteuse de Lush Life a défendu ses propos, qualifiant la blague de « drôle» et affirmant qu'elle ne souhaiterait pas travailler avec une marque qui « n'était pas d'accord» avec ses opinions.

« Récemment, à cause de cette blague sur l'avortement, qui est d'ailleurs très drôle, j'ai perdu un contrat de 3 millions de dollars, ce qui est complètement dingue, a déclaré la chanteuse pop. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur le fait que les femmes devraient avoir accès à l'avortement ou que l'on puisse en parler sur le ton de la plaisanterie, alors nous ne sommes pas faits pour être partenaires.»

Zara Larsson a également insisté sur le fait que les réactions négatives ne l'avaient pas affectée: féministe convaincue, elle revendique sa liberté de penser.

« Je m'en fous complètement, affirme-t-elle. Vous pouvez m'envoyer un million de messages privés et un million de commentaires me traitant de mauvaise personne ou de méchante sorcière, je m'en fous complètement parce que je suis tellement sûre de ma position là-dessus.»

Zara Larson est actuellement en tournée au Canada et aux Etats-Unis.

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