On sait de quoi est mort Brian Wilson. Le chanteur des BeachBoys a succombé, comme le relaye TMZ, à un arrêt respiratoire dû à une combinaison de facteurs, dont une septicémie.

La cause du décès de Brian Wilson a été révélée. Covermedia

Covermedia Covermedia

La mort du fondateur et chanteur des Beach Boys a été annoncée le 11 juin.

Selon son certificat de décès obtenu par TMZ, Brian Wilson, âgé de 82 ans, est mort d'un « arrêt respiratoire». Les autres causes de décès sont une septicémie et une cystite, les facteurs associés étant un trouble neurodégénératif, une apnée obstructive du sommeil, une insuffisance respiratoire chronique et une maladie rénale chronique.

Début 2024, après le décès de sa seconde épouse, Melinda Ledbetter, la famille de Brian Wilson a demandé sa mise sous tutelle, affirmant qu'il souffrait d'un « trouble neurocognitif majeur (tel que la démence)». La demande indiquait que le musicien était « incapable de subvenir à ses besoins personnels en matière de santé physique, d'alimentation, d'habillement ou de logement». Cependant, il était toujours en mesure de « profiter de sa famille et de ses amis, de continuer à travailler sur ses projets actuels et de participer à toutes les activités de son choix».

Brian Wilson a fondé les Beach Boys en 1961, avec ses frères Carl et Dennis Wilson, leur cousin Mike Love et un ami d'école, Al Jardine. Le défunt musicien a écrit des tubes mondiaux comme Good Vibrations, Wouldn't It Be Nice et God Only Knows.

Tout au long de sa carrière, il a parlé ouvertement de ses problèmes de santé mentale et de toxicomanie. À l'âge mûr, Brian Wilson a été diagnostiqué d'un trouble schizo-affectif, qui se traduit par des hallucinations, une dépression et une paranoïa.