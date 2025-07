La cause du décès de Julian McMahon a été révélée

Julian McMahon est décédé la semaine dernière. Le certificat de décès de l'acteur de Nip/Tuck a été rendu public et dévoilé par le magazine People.

Covermedia

La cause officielle du décès de Julian McMahon a été révélée. Kelly Paniagua a annoncé la semaine dernière que son mari était décédé le 2 juillet des suites d'un combat contre le cancer. L'acteur, qui était le fils de l'ancien premier ministre australien William McMahon, avait 56 ans.

Selon un rapport du bureau du médecin légiste du comté de Pinellas, en Floride, consulté le 10 juillet (25) par People, Julian McMahon est mort de « métastases pulmonaires résultant d'un cancer métastatique de la tête et du cou». La cause de décès a été jugée «naturelle».

Dans sa déclaration, Kelly Paniagua a précisé que la star de télévision était morte «paisiblement» après un «effort courageux» pour lutter contre la maladie.

«Julian aimait la vie. Il aimait sa famille. Il aimait ses amis. Il aimait son travail, et il aimait ses fans», a-t-elle déclaré à Deadline. «Son souhait le plus profond était d'apporter de la joie dans autant de vies que possible. Nous demandons du soutien pendant cette période pour permettre à notre famille de faire son deuil dans l'intimité. Et nous souhaitons à tous ceux à qui Julian a apporté de la joie, de continuer à trouver de la joie dans leur vie. Nous sommes reconnaissants pour les souvenirs.»

Julian McMahon a été marié à la chanteuse et actrice Dannii Minogue de 1994 à 1995, puis à la star d'Alerte à Malibu, Brooke Burns, de 1999 à 2001, avant de s'unir à Kelly Paniagua en 2014. Il laisse derrière lui une fille prénommée Madison.

Julian McMahon était connu pour avoir joué dans une série de shows à succès, comme Profiler, Charmed et Nip/Tuck. Plus récemment, l'acteur a incarné Jess LaCroix dans FBI: Most Wanted pendant trois saisons jusqu'en mars 2022. Il a également joué le rôle du premier ministre australien dans la série policière de Netflix, The Residence.