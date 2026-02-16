  1. Clients Privés
Établie en Belgique La chanteuse belge Angèle dément avoir éludé l'impôt en France

ATS

16.2.2026 - 17:43

La reine de la pop Angèle a démenti lundi avoir dissimulé des revenus au fisc français, en affirmant qu'elle payait ses impôts et ceux de sa société en Belgique, son pays d'origine.

Dans son communiqué, Angèle a rappelé qu'elle payait ses impôts et ceux de sa société en Belgique (archives).
ATS

Keystone-SDA

16.02.2026, 17:43

16.02.2026, 17:51

La chanteuse a fait cette mise au point dans un communiqué de son agence de relations publiques, après des informations sur l'ouverture d'une enquête par l'administration fiscale française, qui a notamment mené à une visite domiciliaire de son appartement à Paris.

«A aucun moment, il ne peut être soutenu» qu'Angèle Van Laeken et sa société Saïmiri SRL «auraient dissimulé des revenus ou éludé l'impôt», indique le communiqué. Elles «sont établies en Belgique» et «respectent leurs obligations légales en déclarant l'ensemble de leurs revenus mondiaux» dans ce pays. «Chaque année, la société verse à l'État belge des contributions importantes», selon le texte.

Saïmiri «a fait l'objet de mesures d'investigation de l'administration fiscale française, lesquelles ont notamment conduit à une visite domiciliaire à son pied-à-terre privé à Paris», des démarches qui «concernent un ciblage plus large des artistes belges reconnus sur le marché français», indique le communiqué.

Ce dernier a été publié après que le site L'Informé a indiqué que les agents du fisc français avaient visité son appartement le 19 mars 2025 et qu'Angèle avait tenté en vain de faire annuler par la justice les saisies réalisées. Interrogée par l'AFP, la Direction générale des finances publiques n'a pas souhaité réagir «en raison du secret fiscal»

Née dans l'agglomération bruxelloise, Angèle Van Laeken, 30 ans, a connu un énorme succès avec son album «Brol» en 2018 et son morceau «Balance ton quoi», suivi de l'album «Nonante-Cinq» en 2021. Elle a annoncé la sortie d'un morceau en collaboration avec le groupe de musique électronique Justice le 27 février.

