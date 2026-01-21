  1. Clients Privés
La Palais princier explique D'où vient la mystérieuse cicatrice au visage d'Albert de Monaco?

fon

21.1.2026

La cicatrice apparue sur le visage d'Albert II de Monaco a fait parler d'elle lors de sa visite au Vatican, poussant le Palais à clarifier immédiatement l'état de santé du prince.

Albert de Monaco à Rome: on distingue une cicatrice sur sa joue.
Albert de Monaco à Rome: on distingue une cicatrice sur sa joue.
Imago

Nicolò Forni

21.01.2026, 19:42

22.01.2026, 08:46

La cicatrice sur le visage d'Albert II de Monaco n'est pas passée inaperçue. Lors des récentes sorties publiques du souverain, elle a été particulièrement visible lors d'une visite au Vatican, où le prince a rencontré le pape Léon XIV.

Un détail qui a immédiatement attiré l'attention, poussant le Palais princier à intervenir rapidement pour clarifier l'état de santé du chef d'État monégasque.

L'explication officielle est venue presque immédiatement, comme le rapporte également 'Oggi' : Albert de Monaco est en bonne santé et la blessure est le résultat d'une petite opération dermatologique de routine, effectuée pour une pathologie bénigne.

L'opération, qui a duré quelques minutes, n'a nécessité que quelques points de suture et n'a eu aucune incidence sur l'emploi du temps du prince, qui est resté inchangé.

La rencontre avec le pape

Malgré la cicatrice encore visible, Albert II continue à se rendre aux rendez-vous prévus, à commencer par l'audience avec le souverain pontife, l'un de ses rendez-vous les plus importants de ce début de l'année.

Selon les annonces faites sur les canaux officiels du Palais, la rencontre avec le pape Léon XIV a été consacrée à une discussion sur des thèmes tels que le respect de la vie, de la famille et de la dignité humaine, ainsi que sur des questions liées à la paix et à la protection de l'environnement.

Au cours de l'audience, des cadeaux symboliques ont également été échangés.

Pas une première

La blessure au visage du prince n'est pas un cas isolé. Par le passé, en 2014 et en 2022, Albert de Monaco avait déjà subi des opérations similaires pour retirer des lésions cutanées de nature bénigne.

Ces épisodes n'ont jamais ralenti son rythme de travail, qui est l'un des plus intenses dans le panorama des familles royales européennes.

