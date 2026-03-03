Sean « Diddy » Combs a vu sa peine de prison réduite de quelques semaines. La libération du rappeur avait été repoussée d'un mois l'année dernière après qu'il a transgressé des règles pénitentiaires.

P. Diddy sortira de prison un mois et demi plus tôt que prévu. Covermedia

Covermedia Covermedia

Page Six a rapporté que la date a été avancée du 4 juin 2028 au 25 avril 2028, selon le Bureau fédéral des prisons. Cette décision intervient après que le rappeur a été accepté dans un programme de réhabilitation pour toxicomanes en novembre, ce qui aurait pu contribuer à raccourcir sa peine. Auparavant, l'idole déchue, qui purge sa peine à l'institut correctionnel fédéral de Fort Dix, dans le New Jersey, avait vu sa peine passer du 8 mai 2028 au 2 juin 2028 en novembre de l'année dernière, après avoir prétendument violé plusieurs règles pénitentiaires.

La dernière date de libération intervient alors que P. Diddy a fait appel de sa condamnation à quatre ans de prison en décembre. Ses avocats ont demandé sa libération immédiate et l'annulation de la condamnation ou une réduction de la peine, selon les documents de la cour d'appel. Les procureurs ont répondu en février, s'opposant à la demande d'appel.

Sean « Diddy » Combs est emprisonné depuis son arrestation en septembre 2024. Il a été accusé de racket, de trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition, et de transport à des fins de prostitution. A l'issue d'un procès de deux mois, il a été reconnu coupable de deux chefs d'accusation de transport à des fins de prostitution et a été acquitté des autres chefs d'accusation.